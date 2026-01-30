Vlez mi na záda je například název výstavy, jež začne v červnu v Ostravském muzeu a která se věnuje tématu nošení dětí.
„Cílem bude ukázat, že nošení dětí je přirozené, historicky i geograficky univerzální a že i dnes má své pevné místo,“ uvedla mluvčí Ostravského muzea Aneta Trojáková.
Pracovníci Ostravského muzea budou letos už potřetí koordinátory celosvětového projektu v mapování městské biodiverzity City Nature Challenge v Ostravě.
„Loňský desátý ročník byl pro Ostravu velmi úspěšný. Ze 669 zapojených měst a ze 62 zemí na šesti kontinentech se Ostrava umístila na čtvrtém místě a stala se nejúspěšnějším městem v České republice i v Evropě,“ podotkla Trojáková.
Otec národa
Klíčovou událostí Muzea Novojičínska je Rok Palackého. „Letos si připomínáme sto padesát let od úmrtí Františka Palackého. V lednu se na zámku v Novém Jičíně koná Palackého škola muzejní pro seniory, sedmého února bude Palackého výroční bál na zámku Kunín, v dalších měsících přednášky, literární večery, komentované prohlídky Rodného domu Františka Palackého v Hodslavicích a další,“ popsal Tomáš Motlíček z Muzea Novojičínska.
V další z poboček, v muzeu Šipka Štramberk, začne v květnu výstava Poklady, které nezmizely, jež představí poslední archeologické nálezy na Novojičínsku.
V příborském Centru tradičních technologií je až do října příštího roku expozice Aby nohy nezábly, která je věnovaná tradiční výrobě vlněných punčoch a ponožek.
Nejstarší muzeum
Odborníci Slezského zemského muzea Opava připravují pro letošek v historické výstavní budově dva velké projekty.
„Výstava Dotknout se hory bude mapovat fotografickou tvorbu známého cestovatele, horolezce, fotografa a publicisty Jiřího Kráčalíka. Doplníme ji poezií, dobovými artefakty, filmovou projekcí a hudbou. Mělo by se jednat o největší výstavu o horské fotografii uspořádanou v tomto roce v České republice,“ vyzdvihl David Váhala, historik ze Slezského zemského muzea.
Druhou velkou výstavou bude prezentace přírodovědných exponátů ze sbírek muzea. „Vzhledem k tomu, že disponujeme exponáty z celého světa, tak se s návštěvníky vydáme Za zvěří pěti světadílů,“ uvedl Váhala.
Zaměstnanci Arboreta Nový Dvůr zpřístupní tamní zámeček, kde je expozice věnovaná osobnosti Quido Riedla a historii tamějšího areálu.
„Dále otevřeme novou expozici o životě a díle opavské rodačky Friederike Victorii Gessner, veřejnosti známé pod jménem Joy Adamson,“ sdělil David Váhala.
V Národním památníku II. světové války v Hrabyni lidé uvidí prezentaci nových přírůstku do muzejní sbírky nazvanou Předměty z depozitáře. Akvizice z let 2015-2025.
Muzeum Těšínska připravuje v Historické budově v Českém Těšíně výstavu s názvem Ida.
„Bude věnována sto padesátému výročí narození těšínské malířky Idy Münzberg,“ informovala Lenka Bichlerová Ježová z Muzea Těšínska. Od poloviny září tam bude navíc k vidění expozice zaměřená na těšínské brokáty.
V jablunkovském Muzeu trojmezí bude možné již koncem dubna navštívit výstavu věnovanou chladným zbraním. O půl roku později tamtéž přivítá návštěvníky výstava Příroda zimou přikrytá.
Prostor mají i malíři
Několik výstav mají na letošek v programu i pracovníci Muzea v Bruntále. „Na zámku teď máme výstavu fotografa Štěpána Mikulky Hledání divočiny aneb 20 evropských zemí ve fotografii. Od pátého března bude k vidění expozice Od hlíny k nádobě a od šestnáctého května obrazy Pavla Formana Všude dobře,“ popsala Kateřina Kuligová z Muzea v Bruntále.
K vidění bude i dílo slabozrakého malíře Lukáše Černého a na závěr roku výstavy České tištěné bible z 15. až 18. století a Pojďme spolu do Betléma.