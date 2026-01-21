Jak topit ekologicky a co nejlevněji. Výstava v Ostravě dává odpovědi

„Tři sta přihlášených vystavovatelů je pro nás vždy milník,“ konstatoval při zahájení veletrhu jeho ředitel Petr Kalenda.
Doplnil, že veletrh Infotherma navštíví během čtyř dnů dvacet až dvacet pět tisíc návštěvníků. „Někteří chodí i opakovaně. Dokonce jsme tady měli dotaz po čtyřdenní vstupence, kterou v nabídce nemáme, “ připojil jednu zkušenost.
Veletrh přitahuje jak zástupce odborné, tak laické veřejnosti.
Zájem i o dálkové ovládání kotlů
Mezi trendy, které jsou letos na této specializované výstavě vidět nejvíce, patří čím dál efektivnější, ekonomičtější, ekologičtější i komfortnější řešení vytápění. Velký zájem je třeba také o spojení ekologických zdrojů energie se systémy koordinujícími spotřebu pro energetické komunity.
Lidé podle Kalendy v současnosti chtějí věci, které ještě nedávno byly nemyslitelné - například dálkové ovládání kotlů na dřevo či pelety. „Vyhrávají stále efektivnější, ekonomičtější a ekologičtější řešení s vysokým komfortem pro uživatele. Pokud energii nějakým způsobem přeměňují na teplo, tak je chtějí co nejdéle využít, akumulovat,“ řekl Kalenda.
„Každý ví, jak jsou ceny za vytápění vysoké, tak jsem se přišel podívat, co by mi pomohlo v mém domě ušetřit na provozních výdajích,“ přiblížil důvod své návštěvy veletrhu například Karel Ševčík z Orlové.