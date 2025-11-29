Nevšední osudy. Výstava o knihovnictví v místní části Opavy přináší příběhy lidí, spolků i obce

Neobyčejný příběh knihoven v Kylešovicích, opavské městské části a někdejší samostatné obci, mapuje nová výstava v tamní pobočce Knihovny Petra Bezruče. Složité počátky, kdy české knihovnictví čelilo tlakům německého okolí, i další vývoj knihovny přináší část historie celých Kylešovic. Vzpomínky pamětníků by ji mohly rozšířit.
Knihovnice Ivana Zedková a výstava Kylešovické knihovny
Lidé se s osudy kylešovického knihovnictví na výstavě seznámí v devíti časových obdobích – od jeho složitých počátků, přes spolkovou i obecní podobu tamní knihovny až po její propojení s knihovnou opavskou.

„Musíme si uvědomit, že Kylešovice bývaly samostatná obec a patřily, podobně jako třeba Kateřinky, k českým enklávám v sousedství Opavy, kde převažovalo německé obyvatelstvo. Jako jinde v národnostně smíšených regionech i v Kylešovicích odolávali snahám o vměšování německých způsobů,“ upozornil jeden z autorů výstavy Martin Kůs.

Ten při studiu dobových novin, kronik, archivních i dalších pramenů zjistil, že v době zakládání českých knihoven v Kylešovicích nebyly výjimkou ani slovní a fyzické konflikty. Příběh tamního knihovnictví je tak podle něj i příběhem místních lidí, spolků a celé obce.

Knihovně Petra Bezruče v Opavě se vitrážový strop vrátí nejdřív v létě

Právě kylešovické spolky a jednoty totiž vedle své činnosti, jíž bylo například včelaření či tělovýchova, budovaly i knihovny. „Tyto knihovny, zpravidla v počátcích umístěné u některého ze sousedů a později už ve spolkových místnostech, byly určeny pro členy i pro veřejnost. Ve své době nesloužily jen k půjčování knih. Byly místem setkávání,“ upřesnil Kůs.

Minulost kylešovického knihovnictví výstava sleduje od počátečních aktivit Matice opavské přes činnost spolků, farní a školní knihovny až po vznik té obecní v prvorepublikovém období a její existenci za války. Neopomíjí ani pozdější přičlenění k opavské knihovně a současnost včetně sousedské knihovny v Parku přátelství.

Létají po světě, čtou je i vězni. Vyřazené knihy z Ostravy žijí další životy

„Na stránkách novin, kronik a v archivech se mi otvíraly další okolnosti života v obci. Osobnosti, činnost spolků, politické a ekonomické souvislosti i drobné příběhy místních obyvatel, ať už se jedná o rodinný a společenský život, nebo i kriminální skutky,“ popsal své bádání Kůs.

Zároveň vyzval kylešovické rodáky, aby při zhlédnutí výstavy také zavzpomínali. „Nenechte si vzpomínky pro sebe a sdělte je knihovnicím. Uvítáme i fotografie či jiné materiály, i v kopiích. Třeba se povede vše dát do publikace.“

Výstava Kylešovické knihovny je k vidění v pobočce Knihovny Petra Bezruče v Opavě-Kylešovicích v Liptovské ulici.

Knihovna už plánuje i další akce. „Touto výstavou, kterou mohou lidé vidět do konce ledna, končíme náš letošní projekt Mě(í)sto, které musím, kde jsme se snažili přiblížit a ukázat Kylešovice, ale i celou Opavu, jako zajímavé místo. Příští rok se vydáme do světa,“ nastínila knihovnice a spoluautorka výstavy Martina Rýžová.

