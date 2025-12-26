Jesličky z Keni i z Tibetu. Výstava v Bohumíně představuje unikátní betlémy

  12:10,  aktualizováno  12:10
První plastické zobrazení příběhu o narození Ježíška v chlévě si Česlav Gałuszka pořídil před třiceti lety, aby potěšil své malé děti. Dnes má okolo čtyřiceti betlémů z celého světa. Jsou dřevěné, skleněné, háčkované, slámové nebo třeba z vulkanického kamene. A nyní jsou k vidění na výstavě v Bohumíně – Skřečoni.
V sídle Polského kulturního svazu (PZKO) v Bohumíně – Skřečoni jsou k vidění...
Dalších 7 fotografií v galerii

V sídle Polského kulturního svazu (PZKO) v Bohumíně – Skřečoni jsou k vidění unikátní betlémy z celého světa, většinou ze sbírky Česlava Gałuszky. (20. prosince 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Za vidění jistě stojí třeba africká sekce, betlémy z Keni či Ugandy, ale máme i originální kousky z Peru, Tibetu či Palestiny,“ říká Gałuszka, předseda polského kulturního svazu (PZKO) v části Bohumína Skřečoň, kde bude výstava přístupná do začátku ledna.

Své betlémy Gałuszka vystavil poprvé před pár lety na vánočním jarmarku. Po úspěšné premiéře začal sbírku rozšiřovat.

„Máme třeba i dva italské betlémy. Jeden jsem si přivezl z Neapole, další mi pomohl získat kněz z Vatikánu,“ vysvětluje Gałuszka.

Menší část z vystavených exponátů, třeba betlém pocházející z Kazachstánu, poskytla žena ze sousedních Věřňovic.

V sídle Polského kulturního svazu (PZKO) v Bohumíně – Skřečoni jsou k vidění unikátní betlémy z celého světa, většinou ze sbírky Česlava Gałuszky (na fotografii). (20. prosince 2025)
V sídle Polského kulturního svazu (PZKO) v Bohumíně – Skřečoni jsou k vidění unikátní betlémy z celého světa, většinou ze sbírky Česlava Gałuszky. (20. prosince 2025)
V sídle Polského kulturního svazu (PZKO) v Bohumíně – Skřečoni jsou k vidění unikátní betlémy z celého světa, většinou ze sbírky Česlava Gałuszky. (20. prosince 2025)
V sídle Polského kulturního svazu (PZKO) v Bohumíně – Skřečoni jsou k vidění unikátní betlémy z celého světa, většinou ze sbírky Česlava Gałuszky. (20. prosince 2025)
V sídle Polského kulturního svazu (PZKO) v Bohumíně – Skřečoni jsou k vidění unikátní betlémy z celého světa, většinou ze sbírky Česlava Gałuszky. (20. prosince 2025)
8 fotografií
Autor: