Ukrajinští utečenci míří do obce v Beskydech. Vyšní Lhoty pomáhají

V 90. letech tam přijížděli uprchlíci z válečné Jugoslávie, následně se zvažovala přeměna na věznici, ale v roce 2015 právě Vyšní Lhoty ztlumily nový tlak utečenců.

„Jenže nyní je to jiné než tehdy, když sem sváželi zejména mladé muže z Afriky. Teď každý v obci tíživou situaci Ukrajinců chápe, navíc většinou jde o ženy, děti a seniory,“ srovnal Roman Čagala, starosta obce se zhruba 850 obyvateli.

O nové situaci v utečeneckém táboře byl starosta informován předem. „S vedením zařízení jsem neustále v kontaktu, takže žádný problém,“ podotkl.

Vláda rozhodla, že zařízení ve Vyšních Lhotách se přemění ze záchytného střediska cizinců s nelegálním pobytem na registrační humanitární středisko. „Je určeno ukrajinským uprchlíkům, kteří tady nemají žádné příbuzné nebo známé,“ vysvětlil mluvčí Správy uprchlických zařízení Jan Piroch.

Ve Vyšních Lhotách Ukrajince zaregistrují, pomohou i v případě zdravotních obtíží. „Dostanou najíst, předáme hygienický balíček, mohou přespat a poté je už po naší ose přemístíme do místa ubytování,“ popsal Piroch.

Upozornil, že Ukrajinci do Vyšních Lhot automaticky nemusejí. Svůj pobyt mohou také zlegalizovat tak, když do dvou týdnů od příchodu do země se přihlásí na jakémkoliv odboru migrační a azylové politiky.

Ukrajinci se s jinými utečenci nesetkají, protože v tamním zařízení nyní žádní nebyli. „Cizinci s nelegálním pobytem byli přemístěni do dalších uprchlických zařízení, jen ty s ukrajinskou národností jsme propustili,“ dodal Jan Piroch.

Největší kapacita a nejvíce na východ

Beskydské zařízení bylo vybráno proto, že ze čtyř utečeneckých v táborů v zemi - kromě Vyšních Lhot ještě středočeská Bělá pod Bezdězem, Balková na Plzeňsku a Zastávka u Brna, má největší kapacitu a leží nejvýchodněji.

Na dotaz MF DNES mluvčí zmínil, že ve Vyšních Lhotách zatím zaregistrovali desítky ukrajinských utečenců. „Ale míří tam další,“ upozornil Piroch s tím, že pokud tam někdo s Ukrajinci směřuje, zvláště pak s větší skupinou, ať se ozve předem na číslo 775 466 495. Ubytování ukrajinským uprchlíkům mohou lidé nabídnout na emailové adrese: ubytovaniukrajina@suz.cz.

Piroch připojil i informaci, že správa přijímá větší nabídky ubytování, ale lidé také mohou kontaktovat centra na podporu integrace cizinců, které správa provozuje v deseti krajích. Centra totiž fungují jako regionální koordinátoři humanitární pomoci.