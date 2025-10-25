Ta podpořila, v rámci přípravy českého astronauta na let do vesmíru, třináct českých experimentů pro misi na Mezinárodní vesmírnou stanici. A dva z nich připravuje Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO.
„Úspěch našich projektů potvrzuje, že české týmy dokážou realizovat výzkum na světové úrovni. A že i z Ostravy lze posílat vědecké experimenty až do vesmíru,“ komentoval úspěch rektor VŠB-TUO Igor Ivan.
Mezi vybranými projekty je rovněž první světový experiment v oblasti nanorobotiky, který bude realizován na oběžné dráze. Zaměří se na odstraňování biofilmů, odolných společenství mikroorganismů, která v mikrogravitaci sílí a mohou ohrožovat zdraví posádek i bezpečnost misí.„Jejich odstranění je klíčové pro udržení zdravého prostředí třeba na palubě ISS,“ vysvětlil Martin Pumera, vedoucí výzkumné skupiny na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO.
Druhý projekt, chytré tričko s integrovanými senzory, vyvíjí ostravští vědci ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a dalšími firmami. Výsledný produkt má v reálném čase sbírat fyziologická data pro analýzu stresu astronautů a jejich reakcí.
„Technologie má široký aplikační potenciál, může nám pomoci lépe sledovat reakce člověka na stres a zátěž,“ vysvětlil Radek Martinek z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a univerzitní koordinátor pro výzkum vesmíru.
„Chceme porozumět, kdy a proč se tělo dostává za hranici bezpečné zátěže v různých podmínkách včetně vesmíru a díky tomu pomoci lidem zvládat extrémní situace i na Zemi,“ dodala Julie Vašků z Masarykovy univerzity.
Uspěly i projekty v oblasti energetiky
Významný úspěch si škola připsala i v oblasti energetiky. „Budeme se ještě intenzivněji podílet na směřování české energetiky. Po dohodě se Západočeskou univerzitou v Plzni jsme se stali vedoucí institucí výzkumu udržitelné energetiky a rozšiřujeme záběr od obnovitelných zdrojů po jadernou energetiku,“ konstatovala mluvčí VŠB-TUO Jana Dronská s tím, že dohoda propojí ostravské Národní centrum pro energetiku s plzeňským Centrem pokročilých jaderných technologií.
„Spojení těchto dvou center je první krok k jednotné národní platformě, která bude schopna řešit spolehlivost, bezpečnost i udržitelnost české energetiky,“ vysvětlil Stanislav Mišák, ředitel ostravského Centra energetických a environmentálních technologií.
Týmy řeší nové přístupy k výrobě a čištění vodíku, využití plazmatu pro zefektivnění energeticky náročných procesů nebo zvyšování spolehlivosti přenosových soustav.
„Udržitelnost je pro nás stejně důležitá jako energetická bezpečnost. Propojování akademického a průmyslového prostředí nám umožňuje rychleji převádět výsledky výzkumu do praxe,“ doplnila Jana Dronská.