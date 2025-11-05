Bývalý přítel ji pronásledoval a vyhrožoval, hlásila to, říkají blízcí zavražděné

Na parkovišti u ulic Polní a U kapličky v centru Orlové stálo v neděli večer auto a v něm byla dvě těla. Jak přivolaní policisté zjistili, pětapadesátiletý muž zastřelil ženu a pak sebe. Podle ženiných blízkých se vše seběhlo asi tak, že žena zaparkovala a muž, znalý jejich zvyklostí, vpadl do auta. A následoval tragický konec.
„V poslední době se často vynořil tam, kde zrovna byla. Bylo to až děsivé. Pronásledoval ji, vyhrožoval, že ji popraví. Hrozil plynovou pistolí. Ale policie uváděla, že jde o přestupek. Nemůžeme se s tím smířit,“ líčí kamarádi oběti.
Mrtví v autě na Karvinsku byli bývalí partneři. Muž ženu zastřelil, pak i sebe
Nechtějí uvádět svá jména, protože případ ještě není uzavřen a chodí na policejní výslechy. Také proto se zdržují některých podrobností případu.
„Legislativa by se měla změnit“
Podle nich však žena s mužem žila deset, možná jedenáct let. Jenže postupem času si přestávali rozumět a v závěru muž, který se nesmířil s jarním rozchodem, údajně připravil peklo. „To byly desítky až stovky textových zpráv, hodně se ho bála. Snažili jsme se ji pomoci, pak byl agresivní i k nám,“ líčí dále.
Dokonce upozorňují, že už v minulosti byl údajně trestán za to, že jejich kamarádku ohrozil na životě.
Kamarádce život už nikdo nevrátí. „Ale chceme, aby se prověřilo, jestli někdo něco nezanedbal. A pokud ne, tak určitě by se měla změnit legislativa, protože se něco podobného může zase opakovat,“ povzdychli si.
„Ne trestný čin, ale přestupek“
Policejní mluvčí Soňa Štětínská upozornila, že jde o citlivý případ, jehož prověřování dosud neskončilo.
„Nicméně můžu potvrdit, že jsme řešili několik oznámení týkajících se jednání muže vůči partnerce. Policisté vyhodnotili okolnosti a informace. Nejednalo se o podezření z trestného činu, ale z přestupku, policisté proto odevzdali věci k projednání správnímu orgánu,“ uvedla policejní mluvčí.
Připojila, že muže také vyzvali k vydání plynové pistole, což učinil. „Dalšími okolnostmi souvisejícími s touto událostí se i nadále zabýváme. Probíhá prověřování, aktuálně nedisponujeme bližšími informacemi ke zveřejnění,“ zakončila mluvčí Štětínská.