Moravskoslezský hejtman Vondrák rezignoval, vystřídá ho náměstek Krkoška

Vondrák si byl svou pozicí dlouho jistý. „Chci dokončit svou práci a kraj čeká řada důležitých projektů,“ avizoval Vondrák, že chce ve funkci hejtmana zůstat až do krajských voleb příští rok na podzim, ačkoliv už není členem Babišova hnutí.

Krajští zastupitelé za hnutí ANO ho ještě v březnu podpořili, jenže když se podařilo odvolat primátora Ostravy Tomáše Macuru, byť pro hnutí se ztrátou primátorské pozice, kterou si pro Jana Dohnala prosadila ODS, tak se pozornost zaměřila na hejtmana Ivo Vondráka.

Minulý týden Vondrák svou pozici udržel, ale nyní tomu tak nejspíše nebude. Na dnešním krajském zastupitelstvu ho chce hnutí ANO odvolat. Vondrák ani krajský šéf hnutí a krajský zastupitel Josef Bělica to nechtějí komentovat.

Lídr KDU-ČSL Lukáš Curylo to však potvrdil. „Dostali jsme od hnutí ANO informaci o změně na pozici hejtmana. Je to jejich vnitřní záležitost a my to podle koaliční dohody akceptujeme, je to jejich personální záležitost,“ potvrdil Curylo.

Novým hejtmanem by se měl stát dosavadní krajský náměstek pro cestovní ruch Jan Krkoška, bývalý místostarosta Krnova.