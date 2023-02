Vondrák: Hejtmanem i poslancem chci zůstat, ale vidím i svého nástupce

Navíc tento týden na jednání předsednictva hnutí Vondrák rezignoval na funkci republikového místopředsedy a podle dalšího vývoje zváží, zda v hnutí setrvá.

Ulevilo se vám, že už nejste členem republikového vedení hnutí ANO?

Částečně ulevilo. Hlavně jsem byl rád, že už nemusím na následnou tiskovou konferenci Andreje Babiše a dalších členů předsednictva.

O rezignaci na poslanecký post jste neuvažoval?

To ne, protože tam dělám předsedu školského výboru a na rozdíl od funkce místopředsedy hnutí tam mám možnost něco změnit a ovlivnit. Navíc obor vzdělávání mě naplňuje a má to vliv na dění v kraji.

Neobáváte se, že jste si sám ohrozil místo lídra na kandidátce hnutí ANO v krajských volbách příští rok na podzim?

Možná ano, možná ne, to je zatím hodně předčasná otázka. Kraj má nyní na starosti úplně jiné věci, například máme podané první miliardové projekty do Fondu spravedlivé transformace, to je teď zásadní.

A chcete vůbec ve funkci hejtmana pokračovat?

Nerad nechávám věci nedodělané. Takže ano, chtěl bych pokračovat, ale samozřejmě nevím, jak se bude situace vyvíjet politicky.

Umíte si představit možnost, že sice kandidujete, ale ne jako lídr hnutí ANO v kraji?

To opravdu ne, to by nefungovalo. Myslím, že by to nebylo možné.

Vidíte v kraji nějakého svého případného nástupce v hnutí, kdo by hejtmanství vzal někdy po vás?

Určitě jsou v regionu lidé, kteří toho jsou schopní. A vidím i svého možného nástupce, jen jeho jméno nyní určitě nesdělím veřejně. Kromě jiného bych mu tím teď mohl způsobit jisté problémy.

Vnímáte nějaký odpor vůči své osobě i v moravskoslezském regionu?

Možná mé počínání někteří vnímají negativně, ale jsem přesvědčen o tom, že krajská politika funguje dobře. Otázkou je, kde jsou emoce a kde fakta, přičemž fakta jsou na mé straně. Měli jsme krajské předsednictvo, kde jsme si vše vyjasnili, ještě jsme se domluvili na setkání klubu krajských zastupitelů, nějaký odpor určitě nevnímám.

Takže stále zvažujete úplný odchod z hnutí ANO? Dal jste si nějakou lhůtu pro definitivní rozhodnutí?

Žádnou lhůtu nelze stanovit, protože není k čemu. Uvidím, jak se bude odvíjet praktická politika hnutí ANO, to bude klíčové. Očekávám další kroky vedení hnutí a jsem zvědav, kudy se budou ubírat.