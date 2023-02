Koalice chce Vondráka jako hejtmana dále, své kandidátky mu však neposkytne

Mezi krajskými zastupiteli má Ivo Vondrák zatím podporu, a to dokonce i mezi členy opozice. Většinou však proto, že na změny není příliš času.

„Pro nás je zásadní, aby byl hejtmanem člověk, který bude pokračovat v důležitých projektech, například v Černé kostce jako krajském digitálním centru nebo v areálu EDEN v Karviné. A pan Vondrák takovou záruku skýtá,“ konstatoval Jakub Unucka z ODS a současně krajský první náměstek, tedy Vondrákův zástupce.

Do voleb za ODS, či KDU-ČSL? To ne!

Podobně hovořil i další z koaličních náměstků lidovec Lukáš Curylo. „Domnívám se, že by pan Vondrák měl hejtmanem zůstat. Spolupráce je výborná, hodně důležitých projektů máme rozdělaných a už nezbývá mnoho času, abychom je dokončili,“ reagoval na nové události.

Shodují se však i v názoru na možné následné Vondrákovo volební umístění na kandidátky ODS nebo KDU-ČSL, či koalice SPOLU zahrnující ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

„Kategoricky to odmítám, protože drtivá většina spolustraníků by si to nepřála,“ nastínil aktuální situaci Unucka z ODS. „Také si to neumím představit,“ přidal se Curylo.

Má Ivo Vondrák setrvat ve funkci moravskoslezského hejtmana? Ano 524 Ne 759

Z opozičních stran zaznívají jen o něco málo kritičtější hlasy. Zastupitelé připouštějí, že Vondrákův odchod z Babišova hnutí byl na spadnutí už delší čas a dodávají, že by jim jeho setrvání v pozici hejtmana ani příliš nevadilo. Upozornili však, že možné komplikace se skrývají v přetrvávající nejistotě.

„Popravdě by mne překvapilo, kdyby ho hnutí ANO nechalo v této pozici, i když se říká, že zatím má podporu,“ podotkla Zuzana Klusová, krajská zastupitelka Pirátů. Ani ona by proti němu nic neměla, byť se někdy v názorech na některé krajské plány názorově míjejí.

„Neumím si však zatím z hnutí ANO nikoho jiného jako hejtmana představit. Slyšela jsem něco o tom, že by se hejtmanem mohli stát pánové Bělica (primátor Havířova, pozn. red.) nebo Vereš (starosta Slezské Ostravy, pozn. red.), ale to bychom si tedy rozhodně nepomohli,“ povzdychla si.

Komunista Josef Babka něco podobného v poslední době prožíval jako zastupitel Ostravy u Macury, proto říká, že ho půtky v hnutí ANO nevyvedly z míry ani na krajské úrovni.

Ačkoliv byl ve svém odchodu z hnutí rychlejší Macura, tak je Babka přesvědčen o tom, že radikálnější ve svých vyjádřeních byl Vondrák.

„Ostatně právě on jako první veřejně řekl, že nebude volit jako prezidenta svého stranického předsedu, ale protikandidáta. Macura se pak přidal,“ komentoval komunistický lídr a někdejší krajský první náměstek Babka.

Domnívá se, že by Vondrák měl na nejbližším březnovém zasedání zastupitelstva požádat o důvěru, a to v tajném hlasování. „Já bych to tak udělal, abych měl jasno. Měl by to navrhnout, než to udělá někdo jiný,“ upozornil Babka.

Pavel Staněk z SPD uvedl, že počká na příští dění, přičemž mu dohadování v ANO vadí kvůli situaci v kraji. „Máme totiž na řešení mnohem důležitější věci než nějaké politikaření jednoho hnutí,“ konstatoval.

Politolog: V české politice je možné takřka vše

Také podle politologa Michala Kuděly nebyl Vondrákův odchod z ANO žádným překvapením. „Jde o vyústění dlouhodobých neshod s vedením hnutí, jeho směřováním a vnitřním fungováním. Jeho rozhodnutí dosti možná urychlil odchod ostravského primátora Macury,“ rozebral politolog.

Dodal, že vše je „činěno s dostatečným předstihem před příštími krajskými volbami, což je pro další politické angažmá zcela jistě pragmatickým krokem.“

Kuděla však nechce spekulovat, jestli se Vondrák jako hejtman udrží. „Zkušený politik vždy zvažuje řadu následných kroků a tahů na pomyslné šachovnici, a tím pan Vondrák bezesporu je. Jak jsme se mohli mnohokrát přesvědčit, v české politice je možné takřka vše,“ poznamenal.