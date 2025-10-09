Moravskoslezští poslanci řeší více funkcí. Jednoho překvapil primát nejstaršího

  11:04
Někteří zvolení moravskoslezští poslanci zvažují, zda budou kumulovat funkce, nebo kvůli Poslanecké sněmovně nějakou židli opustí. A jeden z poslanců se dočkal titulu, který ho překvapil, ale jak říká, rozhodně to neznamená, že by polevil.
Babišovi pomáhala s rozdáváním koblih i trojka kandidátky Jana Murová, krajská...
Jana Murová, která nelenila a Andreji Babišovi pomáhala s rozdáváním předvolebních koblihů, nyní zvažuje, kterou ze tří funkcí opustí. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Mezi poslanci z regionu se četností funkcí vymyká Jana Murová, starostka Města Albrechtice na Bruntálsku a krajská náměstkyně pro IT a kybernetickou bezpečnost. A nově se za hnutí ANO stala poslankyní. „Určitě nebudu mít tři tak náročné funkce, nechci se uštvat. Jen zatím nevím, co se rozhodnu opustit,“ reagovala Murová na dotaz, jak chce vše stíhat.

„Město je srdeční záležitost, na kraji se podařilo rozjet důležité projekty kybernetické bezpečnosti nemocnic a na třetí místo kandidátky mě pan předseda (Andrej Babiš – pozn. red.) dal, že mě jako poslankyni chce,“ nastínila politička nesnáze volby.

Volby 2025

Tisková konference prezidenta Petra Pavla po schůzkách s lídry stran. (6. října 2025)
398 fotografií

Kdy a jak se rozhodne, zatím neví. „Poslanci mají poprvé zasednout třetího listopadu, tak pak snad bude ve všem více jasno.,“ poukázala na možný termín rozhodnutí.

Skok z dvanáctého místa

Někteří z nových poslanců už vědí, že nehodlají držet ani dvě volené funkce. „Kumulaci nechci, chtěla bych se rozhodnout co nejdříve,“ poznamenala Andrea Hoffmannová z Pirátů, která nyní pracuje jaké náměstkyně ostravského primátora. Do Sněmovny poskočila z dvanáctého místa kandidátky, proto ji zvolení zaskočilo.

Naopak hejtman Josef Bělica (ANO), který ještě před rokem zastával tři funkce, má jedinou. Nejprve se vzdal pozice primátora Havířova a nyní přišel o poslanecký post.

Z posledního místa kandidátky mu ani jedenáct a půl tisíce preferenčních hlasů nestačilo na postup, protože nedosáhl na pětiprocentní hranici nutnou pro přeskočení kandidátů před sebou. Scházelo mu jen sedm desetin procenta.

Výsledky - Moravskoslezský kraj

ANO 2011

43,42 %
strana získala 272 073 hlasů
11
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

17,98 %
strana získala 112 649 hlasů
4
-2

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

8,37 %
strana získala 52 457 hlasů
2
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

8,09 %
strana získala 50 707 hlasů
2
-1

Česká pirátská strana

7,18 %
strana získala 45 022 hlasů
2
-1

Motoristé sobě

6,42 %
strana získala 40 261 hlasů
1
+1

Stačilo!

5,52 %
strana získala 34 597 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

0,96 %
strana získala 6 044 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,43 %
strana získala 2 709 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,25 %
strana získala 1 593 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,22 %
strana získala 1 427 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,21 %
strana získala 1 333 hlasů
0
0

"Rebelové web: re3elove.cz program-hash: 3wtBw2bAJ621 vWSxxgJHFG…."

0,13 %
strana získala 866 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 822 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,12 %
strana získala 809 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,1 %
strana získala 662 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,08 %
strana získala 526 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,07 %
strana získala 501 hlasů
0
0

Levice

0,06 %
strana získala 400 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,06 %
strana získala 379 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,05 %
strana získala 373 hlasů
0
0

Volt Česko

0,04 %
strana získala 259 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Podruhé se do Sněmovny dostal lékař Jan Síla z SPD. A hned si v 75 letech vysloužil primát nejstaršího poslance. „Překvapilo mě to, že v tolika letech jsem už nejstarším. Ale rozhodně to neznamená, že bych se nějak stahoval do politického pozadí, to rozhodně ne,“ reagoval.

Výsledky voleb ho nepotěšily a nerozumí tomu, pokud se tvrdí, že SPD ani moc neprohrálo. „V kraji jsme přišli o jednoho poslance, celkově o pět. To je jednoznačná prohra,“ konstatoval.

Síla opakovaně hovoří o tom, že chce zabránit komercionalizaci zdravotnictví. Přitom uplynulé volební období seděl v rozpočtovém výboru.

„Ve zdravotnickém výboru jsme měli jen jedno místo, takže jsem ustoupil Karle Maříkové a vzal rozpočtový výbor, kde jsme nikoho neměli. A byla to chyba,“ přiznal.

