Vodáci k neštěstí: Vyplout na rozvodněnou řeku s dětmi byl nesmysl

„Když jsou řeky rozvodněné, tak rušíme všechny vodácké akce a zavíráme půjčovny lodí, aby nikdo nemohl vyplout. Zrovna dnes jsme měli v plánu s naší vodáckou přípravkou cvičení na vodě, což jsme pochopitelně zrušili a s ohledem na situaci a poslední události budeme mít v loděnici školení o možných nebezpečí,“ uvedl Roman Štolfa, předseda spolku Posejdon se sídlem v Dolní Lutyni na Karvinsku.

Počínání 46letého muže, který vzal na raft i své dcery ve věku 15 a 8 let, považuje za hodně nerozumné. „S dětmi na rozvodněnou řeku, to je nesmysl. Navíc vypluli úplně sami, takže když se dostali do problémů, tak jim nemohl nikdo pomoci. Pokud už vůbec, tak mělo vyjet více lodí s opravdu zkušenými vodáky. A bez dětí,“ poznamenal.

Podobný náhled má i Adam Šindler z ostravského vodáckého spolku Campanula. „Ani se mi ta obrovská tragédie nechce komentovat. Pochopitelně neměli vyplout a rozhodně ne sami,“ podotkl.

Zmínil také, že označení zkušený vodák může být značně zavádějící. „Označit se tak třeba může i člověk, který několikrát sjede klidnou řeku a už si myslí, že je zkušený.“

Náročné i pro silné chlapy a zkušené vodáky

Třetí z oslovených vodáků, který si nepřál zveřejnit jméno, podotkl, že uvedený úsek řeky zná, a vyplout na něj i s dětmi v době povodně považuje za hazardérství. „Jistě, plavba po řece s rozbouřenou hladinou je zážitek, prostě divoká voda, ale to musí být parta silných chlapů se zkušenostmi třeba z divokých řek v zahraničí. A i pro ty to je velké riziko, protože proud rozvodněné řeky je hrozně silný a doplavat ke břehu velmi náročné. O to náročnější pro děti,“ konstatoval.

K tomu, že všichni měli záchranné vesty a mladší dívka i helmu, se nechtěli vyjadřovat, protože neznají přesné místo, kde se neštěstí stalo a co tomu předcházelo. „Rozvodněnou řekou mohou plout i kmeny stromů, které vodák ani nemusí zpozorovat,“ zmínil Šindler.

Menší raft s mužem a jeho dcerami vyplul v neděli odpoledne z obce Dobrá v době, kdy řeka Morávka byla už na prvním povodňovém stupni a hladina se dále zvedala. Raft se převrhl u soutoku Morávky s Ostravicí už na území Frýdku-Místku. Zatímco muže a starší dívku, kteří se dostali na břeh, se podařilo zachránit, osmiletá dívka, kterou vytáhli z proudu hasiči, v nemocnici zemřela. Policisté se případem zabývají a možné je i otcovo obvinění.