Nedaleko Ostravy se podařilo natočit vlka, výskyt šelmy potvrdili i ochranáři

Videozáběry se povedlo pořídit jednomu z kolemjdoucích na konci minulého týdne na procházce lesem. Záznam později zveřejnila jeho známá a majitelka psí chovatelské stanice na sociálních sítích.

„Pejskaři, dávejte si pozor na své čtyřnohé parťáky! Může se pohybovat kdekoliv po Hlučínsku,“ varovala chovatelka.

Video, na němž jde vidět stojící šelmu, která po chvíli odbíhá zpět do lesa, se začalo šířit internetem. Že se skutečně jedná o vlka nyní potvrdili také ochranáři.

„Podle všeho je to vlk. Chování je standardní. Zdá se, že je točeno na velkou vzdálenost a pak nazoomováno. Vlci za bílého dne nevidí tak dobře jako člověk, ale poté, co zjistí, že jde o člověka, prchá,“ okomentoval Miroslav Kutal, vedoucí programu Šelmy Hnutí Duha, který se monitoringem, výzkumem a ochranou vlků zabývá déle než dvacet let.

Vlci se do oblasti Beskyd vracejí již v několika posledních letech a v roce 2022 tam smečka dokonce úspěšně vyvedla potomky. Na Jablunkovsku však opakovaně působili problémy, když útočili na ovčí stáda místních pastevců.

Kraj se proto zabýval možností nařízení odstřelu těchto predátorů, nakonec jej však nepovolil. Z šetření ochránců vyplynulo, že většina ohrad, kde vlci na hospodářská zvířata zaútočili, nebyla dostatečně zabezpečená.