Za vlaky dá kraj 18 miliard za deset let, České dráhy oslovil bez soutěže

„Díky této smlouvě bude zajištěna dopravní obslužnost drážní osobní dopravou na území kraje i s přesahem na Slovensko, do Polska, Zlínského a Olomouckého kraje,“ konstatoval náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka (ANO). „Kraj získá i nové vlakové soupravy, včetně hybridních s bateriovým pohonem a poháněných vodíkem.“

Bateriové soupravy by měly jezdit v části kraje, kde je železnice částečně elektrifikována a částečně ne, na Bruntálsku pak chce kraj výhledově nasadit vodíkové vlaky.

Zda je osmnáct miliard skutečně nejlepší cena, však kraj nezjistí nikdy. Smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti totiž podepsal s Českými drahami bez soutěže, aniž tuto možnost nabídl dalším zájemcům.

Do miliardového dopravního byznysu se, bez vyhlášení řádného výběrového řízení, nepustili politici z vedení krajského úřadu poprvé. Podobně jednali například už v roce 2017 o provozování vlaků na takzvané Frýdlantské dráze. Ani tehdy kraj neoslovil další možné zájemce, přestože takoví byli.

„Já bych soutěžit strašně chtěl, ale je to technicky nerealizovatelné, musely by se soutěžit jen jednotlivé tratě. Celkově to půjde soutěžit až v roce 2027,“ komentoval v roce 2017 rozhodnutí oslovit jediného dopravce tehdejší náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka (ODS).

Proti smlouvě jsou Piráti

K tomu však už nedojde, smlouvou s Českými drahami se další termín možné soutěže dopravců opět posouvá. „Mohli jsme to udělat, zákon to umožňuje. O našem záměru jsme informovali Evropskou komisi, kde to viselo rok na desce, nikdo se neozval. Pak nám České dráhy nabídly předčasné ukončení smlouvy o dva roky, toho jsme využili. Je to určitě výhodnější, než kdybychom soutěžili, ta cena se určitě podařila dobrá,“ doplnil Radek Podstawka.

Napadnutelná by podle něj smlouva být neměla. „Podobně to udělali například v Libereckém nebo Plzeňském kraji, do prosince letošního roku takové smlouvy můžeme zadávat,“ odůvodnil Podstawka.

Proti smlouvě bez řádné soutěže se v krajském zastupitelstvu postavili zástupci Pirátů. Podle nich by řádná soutěž mohla cenu, kterou kraj za dopravu v příštích létech zaplatí, snížit. A výhrad mají více.

„Myslíme, že taková smlouva není pro kraj výhodná. Celý ten nápad je riskantní a jen nahrává Českým drahám a společnosti Škoda Transportation,“ shrnula výhrady Pirátů krajská zastupitelka Zuzana Klusová. „Navíc ještě vůbec nebyly vyřešeny bateriové vlaky a infrastruktura pro jejich nabíjení, což může trvat dlouho. Míří tady technologie, která tady ještě není, to je vždy problematické.“

Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec věří, že se bateriové vlaky i pro ně potřebná infrastruktura na koleje dostane včas. „Aktuálně jednáme s dodavatelem vlaků a máme příslib, že by měly být pro nasazení v letech 2024–2025 dodány včas,“ konstatoval generální ředitel. „Věříme, že do té doby bude připravena i infrastruktura, podepsali jsme dohodu se Správou železnic, věříme, že se to stihne.“

Novinkou, vyplývající ze smlouvy, je zavedení takzvaného „Ostravského okruhu“, kdy vlaky budou jezdit v obou směrech na trase Ostrava – Havířov – Bohumín – Český Těšín – Frýdek-Místek – Ostrava.