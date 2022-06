Vítkovice mají první vodíkovou plničku v Česku. Zatím jen pro tři auta

„Jsem rád, že už nemusíme jezdit tankovat do Vídně, nebo do Drážďan, blíže zatím jiné plničky nejsou,“ konstatoval při slavnostním zahájení provozu Jan Světlík, generální ředitel společnosti Cylinders Holding, která pro plničku dodala vysokotlaké nádoby. „Neplánovali jsme, že budeme první, některé plnicí stanice měly být spuštěny dříve, ale nakonec se to tak sešlo.“

Už v loňském roce měly být otevřeny například vodíkové plnicí stanice v Praze či v Litvínově, jejich spuštění ale nakonec oddálil nedostatek potřebných komponentů.

„V tuto chvíli jede první česká veřejná vodíková plnička ve zkušebním provozu. Osobní vodíkové vozidlo si lze bez ohledu na objem nádrže natankovat za zaváděcí jednotnou cenu 2 500 korun, respektive 100 euro,“ přiblížila detaily provozu Eva Kijonková, mluvčí společnosti Vítkovice. U běžných typů osobních aut na vodíkový pohon do podle jejích slov vystačí průměrně na ujetí okolo 600 kilometrů.

„Kapacita plničky stačí pro naplnění až 40 vodíkových aut typu Toyota Mirai nebo Hyundai Nexo, zatím se počítá s plněním okolo deseti aut denně,“ objasnila.

V kraji budou i další plničky

A další plničky v kraji by měly následovat. S podstatně větším zařízením počítá například ostravský Dopravní podnik. Ten se ale zatím při jeho přípravě potýká s administrativními problémy.

„Tendr musel dopravní podnik zrušit kvůli příliš vysoké ceně. Budeme jej po úpravě zadávací dokumentace vyhlašovat někdy koncem léta, začátkem podzimu,“ vysvětlil ostravský primátor Tomáš Macura.

Vedle vodíkové plničky chce Dopravní podnik Ostrava také vodíkové autobusy. Již vyhlášené výběrové řízení ale narazilo u Ústavu pro ochranu hospodářské soutěže, který jej začal přezkoumávat, a DPO nakonec řízení sám zrušil.

„Nový tendr budeme vyhlašovat i na nákup vodíkových autobusů, ten by mohl být ještě během léta,“ dodal ostravský primátor.

VŠB-TUO chce vodík i vyrábět

Podobná plnicí stanice – a spolu s ní i celé zařízení na výrobu vodíku – měla už nyní stát v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Přípravy ale zatím naráží na některé problémy.

„Budeme tam zkoušet technologie pro výrobu vodíku zpracováním komunálního odpadu, který jinak končí na skládkách, a to s využitím plazmových technologií,“ popsal chystaný areál Stanislav Mišák, ředitel Centra ENET VŠB–TU.

„Stanice i celé zařízení budou stát přímo v areálu VŠB. Nyní máme z jedné třetiny postavenu budovu, máme vysoutěženu technologii na dodání plazmového zplyňování, trápíme se ale s technologií na výrobu vodíku. Její cena je zatím příliš vysoká. Hotovo by mělo být příští rok v září.“

Další vodíkovou plnicí stanici chystají například v kopřivnické Tatře. „Plnicí stanice bude přístupná v otevřené části areálu poblíž servisního centra Tatra Trucks. To vše plánujeme v souladu s využitím několika zdrojů včetně fotovoltaických elektráren, které umístíme v rámci areálu Tatry,“ konstatoval Jakub Šafran, investiční a technický ředitel společnosti Promet Group, která plničku v areálu Tatry chystá.