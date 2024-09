Vítkovští jednohlasně schválili odkup problémové ubytovny. Půjde k zemi

„Sníží se počty sociálně patologických jevů v oblasti. Zprůjezdní se doprava,“ nastínil na jednání zastupitelů starosta Jakub Cihlář hlavní důvody, proč město i za vyšší cenu, než stanovil jeden ze znaleckých posudků, nemovitosti u hlavního tahu městem koupí.

Vítkov počítá rovněž se zvýšením bezpečnosti či úbytkem počtu sociálně znevýhodněných. „Máme dva znalecké posudky. Jeden na devět a půl, skoro deset milionů, druhý zhruba na šest milionů,“ upřesnil místostarosta Martin Šrubař.

Podle smlouvy, na kterou kývlo všech sedmnáct přítomných zastupitelů, se odkup uskuteční do konce roku a do stejné lhůty musí majitel nemovitosti zbavit všech nájemníků, smluv a statusů trvalého pobytu. To se týká nejen obytných kapacit, ale i garáží na kupovaných pozemcích, jež si pronajímají lidé z okolních bytovek.

Vítkov problematickou ubytovnu řeší už přes deset let. Vznikla z bývalých kanceláří, které už v době prodeje byly v žalostném stavu. Žije tam několik desítek lidí. Ve Vítkově jsou i další ubytovny sociálně slabých patřící různým majitelům. Aby jejich rozvoj omezilo, město od letoška všem zvedlo daň z nemovitosti na pětinásobek.

Nejproblematičtější je právě ta, již město odkoupí. Kam půjdou její obyvatelé, se zatím neví.