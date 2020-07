Proč opatření platí i pro nás? ptají se obce, které mají jen pár nakažených

Dopis byl dnes odeslán z krnovské radnice. Starostové v něm vyjadřují údiv nad tím, proč opatření tvrdě postihla i severozápad Moravskoslezského kraje.

„Na Rýmařovsku aktuálně nemají jediného pacienta, na Bruntálsku jsou tři, Krnovsko má jednoho, Opavsko osm a Vítkovsko tři. Tato nízká čísla si udržujeme dlouhodobě,“ stojí v otevřeném dopise.

Starosta Krnova Tomáš Hradil pak připomíná dostatečnou vzdálenost regionu od lokálních ohnisek koronaviru v kraji.

„Krnov je například od Karvinska vzdálen 83 kilometrů, podobně jako od Frýdecko-Místecka. Od Novojičínska je to 68 kilometrů. Je to jako by kvůli lokálnímu ohnisku v Plzni musela být přijata opatření v Praze,“ podotýká starosta.

Opatření jsou pro dotčené obce podle starostů další velkou komplikací.

„Neseme si s sebou historické břímě hlubokých ekonomických problémů ještě dávno před vypuknutím koronavirové epidemie. Naše města s nimi statečně bojují například rozvojem služeb a cestovního ruchu. Ten teď ale dostal další těžkou ránu,“ podotkli zástupci obcí.

Hygienici plošnost nařízených opatření na území celého kraje zdůvodňovali tím, že zaregistrovali nárůst pozitivních případů mimo známá ohniska onemocnění. „Počet takzvaných komunitních přenosů nákazy se zvýšil prakticky na dvojnásobek,“ zdůvodnili.

Plošná opatření podle svých slov vydali především z preventivních důvodů, a to hlavně proto, aby ochránili rizikové skupiny obyvatel.

Případným rozvolněním vydaných opatření se bude ve čtvrtek zabývat Bezpečnostní rada kraje. Hejtman Ivo Vondrák na svém Facebooku oznámil, že rada zasedne v 10 hodin dopoledne.

Starosta obvodu poslal klíčovým lidem mobily

Z těch míst kraje, která jsou nákazou zasažena více, si zase hygienici a zástupci vlády v uplynulých dnech vyslechli slova kritiky za špatně zvládnutou komunikaci a vydání nových opatření s okamžitou platností.

Umělci z Ostravska a okolí dokonce plánují podání žaloby na hygienickou stanici, což oznámili na úterní tiskové konferenci.

Starosta ostravského obvodu Patrik Hujdus poslal klíčovým lidem pro řešení situace v kraji mobilní telefony.

Od starosty ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky zase dostala ředitelka krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová, hejtman Ivo Vondrák a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, mobilní telefony.

„Protože uplynulé dny na mě udělaly dojem, že na sebe postrádáte přímé spojení, dovolil jsem si pořídit vám tři mobilní telefony s předplaceným kreditem. Rozhodnutí hygieniků ovlivnilo z minuty na minutu životy milionu lidí a nemohu se ztotožnit se způsobem, jakým bylo provedeno a prezentováno. Vyzývám vás proto k tomu, abyste spolu komunikovali lépe,“ napsal v dopise přiloženém k zásilce.

Ředitelka krajské hygieny po pondělním jednání krajské bezpečnostní rady přiznala chybu v tom, že páteční protiepidemická opatření měla okamžitou platnost, a slíbila, že příště bude vše oznamovat v dostatečném předstihu a po konzultacích.