Vietnamci zavřeli salony i obchody a pomáhají. Roušky nosili mezi prvními

Anh Nguyen stojí před jedním z kopřivnických supermarketů. Je pondělí ráno a on nabízí zdarma seniorům roušky. Poprvé tak učinil minulý pátek, už předtím část roušek daroval i zdejšímu městskému úřadu. Ochranné pomůcky v předchozích dnech šili jeho přátelé a příbuzní, kteří kvůli svým zavřeným obchodům nemají nyní práci. Jsou přitom jen jedni ze stovek Vietnamců v kraji, kteří se snaží pomáhat v čase koronavirové krize.



„Mám spoustu známých, kteří mají zavřené obchody nebo firmy. Aby měli co dělat, začali doma šít roušky. Připojili se i mí rodiče a další přátelé. Za tu dobu ušili několik stovek roušek. Některé jsme dali městu, část jsme rozdali seniorům, kteří nemají možnost se jinak k rouškám dostat,“ přibližuje Anh Nguyen, mladý vietnamský podnikatel z Kopřivnice.

„Aby lidé viděli, že nad nimi nezavíráme oči“

Podle jeho slov šlo o spontánní nápad. Cílem bylo pomoci ostatním, ale také vyzdvihnout vietnamskou komunitu. „Aby lidé viděli, že nad nimi nezavíráme v těžkých chvílích oči, i když se třeba ze strany místních někdy setkáváme s věcmi, jako je povýšené tykání,“ popsal Anh Nguyen.

Jeho přátelé nyní šijí další roušky, které poputují na další místa, kde jich je potřeba. „Přemýšlíme například o daru novojičínské nemocnici nebo místním strážníkům.“

A jaké jsou reakce lidí na pomoc z vietnamské strany? „Když rozdávám roušky před obchodem, většinou si v první chvíli lidé myslí, že je prodávám. Nejsou zvyklí, že někdo něco dává zadarmo. Ale pak je vidět, že jsou rádi, tváří se přívětivě. Už nám dokonce některé firmy za to nabízely peníze, ale to my nechceme, tohle je dobrovolná záležitost,“ doplnil Anh Nguyen.

Kopřivnice není jediným městem v kraji, kde vietnamská komunita takto pomáhá. Podobně se zrodila dobrovolnická akce v Českém Těšíně. „Obchody jsme měli zavřené a věděli jsme, že chybí roušky, tak se lidé dali dohromady a v jednom zavřeném nehtovém studiu je začali společně šít. Dali jsme na Facebook oznámení, a lidé se ozývali, kde je co potřeba. Část roušek jsme darovali městu, tři dny si pak lidé mohli chodit sami, další roušky jsme dali domovu důchodců či prodavačkám do supermarketu. Celkem se ušilo a rozdalo 1 400 roušek,“ popsala pomoc vietnamské komunity v Českém Těšíně Alena Hoang.

Obědy zdarma pro celníky

Ta spolu se svým manželem provozuje bistro s rychlým občerstvením, proto se rozhodli pomoci. „Na hranicích s Polskem se začaly hromadit kolony kamionů a my jsme viděli, že celníci se ani na chvilku nezastaví. Proto jsme jim nabídli, že si mohou vybrat z našeho menu, a začali jsme jim vozit jídlo zdarma. Nejen celníkům, ale vojákům a policistům, kteří tam byli s nimi. Celkem jsme tak rozdali 90 obědů.“

Pomoc se ale uskutečňuje i na organizovanější úrovni pod taktovkou Vietnamského spolku Moravskoslezského kraje a Ostravy. Ten třeba zajistil dary pro všechny ostravské nemocnice ve formě ochranných pomůcek, dezinfekce i peněz. „V úterý jsme byli v nemocnici ve Fifejdách už podruhé. Kromě toho jsme ušili roušky a nakoupili ochranné pomůcky pro Charitu nebo pro radnici Ostrava-Jih,“ sdělil předseda vietnamského spolku Trinh Tan.

Jeho domácnost se kvůli tomu proměnila ve velkou dílnu. „Kupujeme tisíce metrů látek, a kdo může, pomáhá s šitím. Je nás několik skupin, dohromady můžeme denně udělat 1 000 až 1 500 roušek. Postupně je rozdáváme, kde je potřeba, vše zadarmo,“ řekl Trinh Tan. Spolek koordinuje i pomoc v rámci kraje. „V každém okrese je skupina, která roušky šije. Zřídili jsme kvůli tomu i facebookové stránky, aby byl lepší přehled, kolik kdo šije a kdo co potřebuje.“