Vlajková loď Vítkovic končí, VHM prodá stroje a propustí zaměstnance

Insolvenční správce společnosti Vítkovice Heavy Machinery (VHM), která v březnu loňského roku skončila v insolvenčním řízení, prodal podnik včetně kompletního vybavení novému majiteli, společnosti Skatlop.

Ta cenu přesahující 1,2 miliardy v předstihu zaplatila, podnik převzala a netají se tím, že s další výrobou nepočítá.

„Nový majitel, který v elektronické aukci nabídl nejvyšší cenu, již zaplatil a převzal podnik,“ potvrdil informaci o dokončení prodeje insolvenční správce Lukáš Zrůst.

Původní harmonogram elektronické aukce počítal s tím, že nový majitel zaplatí za závod do 11. března, na 15. března bylo naplánováno předání závodu.

Vše se ale urychlilo. „Dřívější zaplacení a převzetí závodu novým majitelem bylo součástí vyjednávání. V první řadě šlo o to, aby byl podnik převeden co nejdříve a negeneroval další ztráty,“ vysvětlil insolvenční správce.

Podle údajů zveřejněných v insolvenčním rejstříku zaplatila společnost Skatlop za závod VHM, včetně například pozemků v Kunčicích, ještě v průběhu února. Samotný závod pak byl převeden k prvnímu březnu.

V ten okamžik začal nový majitel závod přebírat. O tom, že s pokračováním výroby nepočítá, dal vědět už krátce po vítězství v elektronické aukci.



„Neplánujeme pokračovat ve stávajícím výrobním programu VHM, který se v současné době bohužel ukazuje jako nerentabilní,“ avizoval 29. ledna mediální zástupce společnosti Skatlop Ondřej Hubatka. „Akvizici vnímáme jako zajímavou příležitost a rádi bychom využili potenciál této průmyslové lokality v centru Ostravy – Vítkovic k její revitalizaci a dalšímu rozvoji.“

Od té doby se postoj ani záměr nového majitele nijak nezměnil. „V současnosti nebude klient nic komentovat, platí vše, co již padlo,“ dodal Ondřej Hubatka.

Odborář: V květnu se začnou rozdávat výpovědi

Končící výroba znamená konec také pro většinu zaměstnanců VHM. Těch ve firmě zbývá i po všech peripetiích posledního roku zhruba 220.



„Pro lidi, kteří ve firmě zůstali, to v současnosti není moc veselé. Nepočítá se s další výrobou, pomalu vše spěje k likvidaci. V současnosti se rozprodává nepotřebný majetek, v podstatě vše, co jde zpeněžit. Prodávají se stroje, další míří do šrotu a podobně,“ popsal situaci ve firmě odborový předák VHM Miroslav Solanský.

Situace stávajících zaměstnanců je navíc komplikovanější i kvůli tomu, že brzy skončí kolektivní smlouva.



„Do konce dubna máme platnou kolektivní smlouvu, na což nový majitel čeká. V květnu se začnou rozdávat výpovědi. V těch už ale nebude navýšené odstupné, tak jako bylo dohodnuto v kolektivní smlouvě, ale bude jen v rámci zákona. A případná nová kolektivní smlouva se bude vyjednávat už jen těžko.“

Několik lidí by si podle odborového předáka mohlo práci zachovat i nadále. „Pokračovat by mohli možná jeřábníci, vazači a podobně, lidé, které by mohla firma potřebovat při bouracích pracích. Ale i na ně se většinou najímají specializované společnosti. Je mi to líto, ale velká část dvousetleté historie Vítkovic zřejmě definitivně zmizí,“ dodal odborář.

Samotným prodejem a převedením podniku insolvenční řízení ještě nekončí.



„Následovat bude návrh na vydání výtěžku a vyplacení věřitelů. Kolik věřitelé dostanou, se zatím absolutně nedá říct, je to složitá záležitost, nad kterou trávíme už čtrnáct dnů. S vyplacením věřitelům počítáme do půl roku,“ popsal chystané kroky insolvenční správce.