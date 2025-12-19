Předčasné Vánoce za mřížemi. Vězni opravili stará kola a darovali je svým dětem

Obrovské dojetí a radost. Čtveřice odsouzených ve věznici v Ostravě - Heřmanicích dnes předala svým dětem jízdní kola, která vězni sami zkompletovali a opravili. Předání se uskutečnilo v rámci unikátního programu Kola dětem.

„Je to skvělé, že mě zařadili do tohoto projektu a já mohl mít nejen o návštěvu více, ale také svému dítěti předat kolo,“ poznamenal Lukáš J.

Zmínil, že na počátku se kolo podobalo spíše vraku, navíc bylo hodně špinavé. „Několik týdnů práce a bylo hotovo,“ dodal odsouzený.

Jízdní kola vězni získali z programu Kola pro Afriku. „Když pomáháme dětem v Africe, tak jsme si řekli, proč také nepomoci tady,“ vysvětlil vedoucí projektu Roman Posolda, který zajišťuje servis a přepravu starých kol pro africké děti, které doposud chodí do školy dlouhé kilometry pěšky.

Pochopení našel i u vedení káznice. „Vězni to rozhodně neměli zadarmo. Museli docházet na školení na téma zodpovědné rodičovství, pak se začali učit opravovat kola. Nakonec dostali stará kola a pracovali na nich,“ popsal ředitel ostravské věznice Pavel Horák. Doplnil, že odsouzení si za své peníze dokoupili i potřebné komponenty.

A obdarované děti neskrývaly nadšení. „Kolo jsem ještě neměl. Mám radost z kola i že zase vidím tatínka,“ těšil se šestiletý Alex.

Podobně dárek hodnotila i devítiletá Vanesa. „Kolo vypadá moc dobře. Je to už několikáté, které mám, ale tohle je nejkrásnější.“

Ředitel Horák podotkl, že jde o druhý ročník projektu a bezpochyby v něm chtějí v heřmanickém nápravném zařízení pokračovat.

„Když bude zájem, tak bezpochyby. Pro vězně to je opravdu velká motivace, protože jejich možnosti na nějaké dárky dětem jsou velmi omezené. A toto je možnost,“ poznamenal.

