Veletrh lákal. Zájem je hlavně o studenty technických oborů a IT

Radost z nabídky museli mít hlavně studenti technických oborů, velký zájem byl také o studující zaměřené na informační technologie.

„Jsme z Kysuckého Nového Mesta, kde máme jak výrobu, tak vývojové centrum. Výrobní haly máme i v České republice, takže je pro nás tento veletrh hodně zajímavý,“ konstatoval Jozef Saxon ze společnosti Schaeffler.

Firma vyrábí komponenty hlavně pro automobilový průmysl, například ložiska.

„Hledáme specialisty z oblasti mechatroniky, konstrukce, softwaru. Na trhu práce jich je málo, snažíme se oslovovat i studenty,“ doplnil Jozef Saxon.

Hledání nových konstruktérů je podle něho hodně složité. „Jde i o to, že hodně studentů jde spíše směrem vývoje aplikací pro PC platformy a podobně, klasických konstruktérů už na trhu práce mnoho není. U nás jde o propojení hardwarového a softwarového světa,“ doplnil zástupce nadnárodní firmy s tím, že několik absolventů VŠB už ve firmě pracuje.

Práci v IT hledalo v rámci veletrhu snad nejvíce studentů VŠB. A nejen jich.„Nejsme klasičtí studenti, jsme účastníky rekvalifikačního kurzu,“ vysvětlil Robin Lassak. „Kurz bude za chvíli končit, tak se už teď díváme po nějaké možnosti uplatnění. Já jsem dříve působil v obchodním prostředí, pak jsem chtěl někam jinam, proto se nyní rekvalifikuji v rámci Centra celoživotního vzdělávání na obor IT. Několik nabídek jsem dostal, tak uvidím, co bude.“

Aplikovaná matematika

Ne všichni ale hledali uplatnění v IT. „Studuji aplikovanou matematiku, jsem ve třetím ročníku a to už je potřeba se trochu porozhlédnout,“ přiblížila svůj zájem v rámci veletrhu jednadvacetiletá Hanka.

„Hledám praxi v nějakém perspektivním odvětví, zajímá mě třeba statistika a podobně.“

Možnost práce, ale i pomoci třeba s diplomovými pracemi nabízelo v rámci veletrhu přes sto firem.

„Je tady dnes 107 vystavovatelů, některé zájemce o plochu jsme museli ve výsledku bohužel odmítat,“ popsal zájem vystavovatelů David Hibler, vedoucí kariérního centra VŠB-TU Ostrava.

Prostory veletrhu, ač se už dávno neomezují jen na místo kolem vysokoškolské auly a vystavovatelé mají své stánky i před budovou, jsou omezené. A to se projevuje na možnostech nabídky.

„V současnosti je to tak, že kdo se přihlásí dříve, ten tady je, kdo přijde později, tomu už nemůžeme vyhovět,“ doplnil David Hibler. „Každý rok jsou stánková místa vyprodána rychleji a rychleji, nyní je to už jen v řádu dnů.“

Stáže a zkušenosti

Vysokoškolského pracovního veletrhu se neúčastnily jen soukromé firmy, nové zaměstnance zde hledali třeba i zástupci ministerstva financí. Ti pochopitelně mířili hlavně na studenty ekonomické fakulty.

„Už několik let u nás probíhá generační výměna zaměstnanců, průběžně doplňujeme stavy,“ vysvětlila mluvčí krajské finanční správy Petra Homolová.

Studentům ale finanční úřad nenabízí jen práci. „Už mnoho let umožňujeme studentům i stáže, kde mohou získat zkušenosti z praxe, využitelné třeba i při zpracování diplomových prací, výjimkou nejsou ani oponentury a podobně,“ doplnila mluvčí.