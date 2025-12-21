Incident začal přímo v provozovně Perlička na Národní třídě. Strážníci se o ženině počínání dozvěděli před půl osmou večer z telefonátu na krizovou linku 156.
Když na místo dorazila hlídka, oznamovatelka stála před večerkou. Policistům sdělila, že žena, která ji napadla, je stále uvnitř.
„V provozovně strážníci zjistili ženu, která byla v silně podnapilém stavu. Dle oznamovatelky na ni žena začala bezdůvodně křičet a plivat po zákaznících provozovny, poté vešla do osobního prostoru oznamovatelky, která se cítila být v ohrožení a dotyčnou od sebe odstrčila,“ popsal Libor Morcinek z havířovské městské policie.
To však agresivní zákazníci rozdurdilo ještě více. Ženu fyzicky napadla a poškrábala na dlani. Když napadená vyběhla ven, tak ji útočnice následovala a tam ji a napadla pěstmi. A na závěr agrese ženu ještě jednou poplivala.
V provozovně však také vykřikovala, že má žloutenku typu C. „To dotyčná policistům potvrdila. Jelikož měla napadená žena krvavé zranění na ruce, do kterého se ji dle sdělení pravděpodobně dostaly sliny, byla na místo přivolána rychlá záchranná služba, která pacientku převezla do Nemocnice Havířov k dalšímu ošetření,“ informoval Morcinek.
Pachatelku si přebrala přivolaná hlídka Policie ČR.