Včelaři si sezonu pochvalují, med však kvůli drahotě levnější nebude

„Stromy a rostliny kvetly postupně takřka učebnicově, jak jsme se to kdysi učili. To už dlouho nebylo,“ potvrdila včelařka Marie Knedlová z Frýdecko-Místecka. „Letošní rok je zatím takový, jaký by měl být každý.“

Rozvoj včelaření sleduje i na poptávce ve svém včelařském obchodě. „Jednoznačně vzrostl zájem o všechny pomůcky včelařů i o sklenice na med,“ popsala, ale hned dodala, že právě s tím souvisí i zatím snad jediná letošní starost včelařů. Zdražování. „Snad všechny ceny letí nahoru,“ povzdychla si.

A to bude mít vliv i na prodej medu. Navzdory jeho znatelně většímu množství na trhu jeho cena neklesne, ale v lepším případě zůstane na loňské úrovni, ve většině případů však vzroste.

„Očekávám dvě stě korun za kilogram a více. Pokud někdo nabídne med za sto osmdesát korun a méně, tak dobrá, ale měla bych se trošku na pozoru,“ upozornila.

Včelstva jsou letos zdravá

Varuje také před tím, aby zájemci dávali přednost levným medům, zvláště zahraničním, z velkoprodejen. „To často opravdu nejsou medy a lidem v ničem neprospějí.“ Už přes čtyřicet let včelaří Miroslav Křenovský z Jeseníku nad Odrou na Novojičínsku. A za své medy sbírá řadu ocenění. „Musím potvrdit, že letošek zatím vypadá moc dobře, i když já jsem ani loni na rozdíl od mnoha jiných neměl špatný rok,“ poznamenal.

Libuje si, že také zdravotní stav včelstev je letos velmi dobrý a podobné hodnocení slyší i od ostatních chovatelů z regionu.

Navíc právě začíná jedna z nejdůležitějších částí včelařské sezony, a to kvetení lípy.

Pod horami se těší na lesní med

Ačkoli včelaře těší skvělé jaro, tak upozorňují, že to ještě neznamená výborný celý rok. Stačí propršené nebo naopak extrémně suché léto a výsledky včelaření spadnou do průměru.

Mírně odlišně jsou na tom včelaři z vyšších nadmořských výšek. Například se nemohou tolik spoléhat na snůšky pylu z lipových květů.

„Pro nás je důležitější les, například nyní začaly kvést maliníky. První med budu stáčet příští týden a už se moc těším, vypadá to opravdu dobře,“ řekl Jaroslav Krystýnek z Karlovic na Bruntálsku.

Sklenice nejsou. A když, tak drahé

Na jinak ideální sezoně našel v jeho regionu chybu na začátku jara. „To začalo kvést mnoho porostů najednou, ale nyní už je to tak, jak má být,“ nastínil.

I jeho však mrzí zdražování, což však není jediná potíž. „Je velký nedostatek sklenic, máme problém je sehnat, i když se razantně zvedla jejich cena. Podobný obrovský cenový skok byl i u cukru, kterým včely přikrmujeme,“ vysvětlil včelař z podhůří Jeseníků.

I on proto zůstává přesvědčen, že ceny medu zamíří nahoru na hranici dvě stě korun a výše.

Zájem mladých včelařů roste

O odbyt však obavy nemá. „Zájem o prodej takzvaně ze dvora zůstává velký. Lidé vědí, že u medu je kvalita a znalost původu důležitá,“ zopakoval. Všechny pak těší zájem mladých lidí o včelařství, který je rok od roku větší.

„Opět máme prázdninovou školu včelaříků a už bude plno. Poprvé děláme něco podobného i pro středoškoláky a také je zájem,“ nastínila včelařka Knedlová, která se podílí na chodu Včelařského naučného areálu v Chlebovicích, místní části Frýdku-Místku.

Rozmach včelaření vítá i Křenovský z Jeseníku nad Odrou. „Mladí se zapojují stále více. Teď záleží, aby se o včely starali hlavně ze záliby, nejen z ekonomického hlediska,“ dodal.