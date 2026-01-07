Popeláři odvážejí odstrojené vánoční stromky, skončí v městské kompostárně

  6:06,  aktualizováno  6:06
Usychající vánoční stromy mohou lidé nechat bez obav u kontejnerů. Tradiční služba, která pro pracovníky technických služeb uzavírá nejvýznamnější svátky roku, má v městech a obcích Moravskoslezského kraje různé variace. V řadě rodin se stromky odstrojují a vyhazují podle tradice 6. ledna, kdy končí svátky.
Svoz vánočních stromků v Moravskoslezském kraji. Desítky jich naložili a...
Svoz vánočních stromků v Moravskoslezském kraji. Desítky jich naložili a odvezli například popeláři v Třinci. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Pracovníci městské společnosti OZO Ostrava zahájili systém týdenního svozu vánočních stromků z jednotlivých obvodů, který potrvá do 13. února.

Podle zveřejněného harmonogramu popeláři odváželi schnoucí jehličnany ze Slezské Ostravy a okolních čtvrtí a vrátí se tam zase po týdnu. V pondělí zamířili do oblasti Poruby, ve středu a ve čtvrtek se vydají do obvodu Jih, v pátek objedou centrum, Vítkovice, Mariánské Hory a Hulváky a Petřkovice.

„Systém svozu vánočních stromků od kontejnerových stání v pravidelných týdenních cyklech se nám osvědčil, a tak v něm pokračujeme,“ sdělil náměstek primátora Ostravy pro životní prostředí Aleš Boháč.

Svoz vánočních stromků v Moravskoslezském kraji vrcholí. Desítky jich včera naložili a odvezli například popeláři v Třinci.

Stromky z ostravských domácností popeláři odvezou do městské kompostárny. Poslouží k výrobě kompostu a zeminového substrátu.

„Stromek je však nutné před odložením kompletně odstrojit a zbavit všech kovových součástí a ozdob,“ zdůraznil Boháč.

Ani v dalších městech Moravskoslezského kraje nemusejí lidé jezdit s vánočními stromky do sběrných dvorů. Třeba v Třinci začne svoz stromků 7. ledna. Tamní obyvatelé je mohou nechat u nádob na odpad do poloviny února.

Svoz vánočních stromků od kontejnerových stání v Ostravě

„Využijeme je velmi dobře v naší kompostárně,“ informovala vedoucí třineckých sběrných dvorů Andrea Kufová.

Dodala, že vánoční stromky nepatří do komunálního odpadu i proto, že zabírají v kontejnerech hodně místa.

Například v Orlové budou popeláři odvážet stromky do středy a poté ještě na začátku příštího týdne. Obyvatelé Krnova mohou odkládat vánoční jehličnany u kontejnerů až do konce února.

