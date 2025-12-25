Byla to velká sláva. Před sto lety vztyčila Ostrava první vánoční strom republiky

  16:38,  aktualizováno  16:38
Letošní vánoční strom na Masarykově náměstí v Ostravě pochází z části města Stará Bělá, podobně jako před sto lety. Tenkrát radnice pod vedením starosty Jana Prokeše poprvé vztyčila takzvaný vánoční strom republiky na pomoc sirotkům a chudým.
Fotografie ze vztyčení vánočního stromu republiky na pomoc sirotkům na...
Fotografie ze vztyčení vánočního stromu republiky na pomoc sirotkům na Masarykově náměstí v Ostravě v roce 1926 | foto: Archiv města Ostravy

Letošní starobělský strom, mohutný jehličnan douglaska tisolistá, vyrostl v soukromé zahradě rodiny Piknových. Tehdy, v roce 1925, to byla jedle darovaná církevním statkem, který ve Staré Bělé hospodařil.

Za vznikem tradice stojí brněnský spisovatel a novinář Rudolf Těsnohlídek, mimo jiné autor slavné bajky Liška Bystrouška. „Před Štědrým dnem v roce 1919 nalezl s přáteli v lese u jihomoravských Bílovic nad Svitavou promrzlé děvče, které se jim podařilo zachránit. Hluboce ho to zasáhlo a přemýšlel, jak opuštěným dětem pomoci,“ líčil kronikář Archivu města Ostravy Martin Juřica.

Inspiraci našel Těsnohlídek v dánské Kodani, kde se od roku 1914 konaly pod ozdobeným vánočním stromem sbírky pro chudé děti. A tento zvyk se mu podařilo přenést do desítek měst v Československu. „První vánoční strom republiky byl vztyčen v Brně v prosinci 1924. O rok později se akce uskutečnila i v Moravské Ostravě,“ uvedl Juřica.

Slavnost zahájily fanfáry z předehry opery

Dvanáctimetrovou jedli ze starobělského lesa tenkrát ozdobili tamní školáci. Ve Staré Bělé se uskutečnila první slavnost za účasti stovek obyvatel. „Pak byl strom naložen na vůz a za doprovodu stovky žáků nesoucích papírové praporky odvezen do Zábřehu nad Odrou, kde průvod přivítala více než tisícovka rodičů s dětmi a učitelským sborem,“ popisoval Juřica.

Poté strom putoval na voze na ostravské Masarykovo náměstí, kde se odehrála hlavní slavnost. Zahájily ji fanfáry z předehry opery Bedřicha Smetany Libuše. Pod stromem rozsvíceným v národních barvách vystoupil pěvecký sbor a důležité osoby včetně starosty Prokeše pronesly projevy o potřebě pomáhat.

„Lidé pod strom darovali šatstvo, obuv a potraviny. A vybralo se 27 tisíc korun,“ doplnil Juřica.

Tradice pokračovala dál s přerušením v letech 1930 až 1933 a během druhé světové války. Po válce se strom na pár let rozzářil, ale nastupující komunistický režim slavnost utnul.

Vánoční strom republiky se vrátil na náměstí měst ve svobodnějších letech 1968 a 1969 a pak až o dvacet let později, po pádu totalitního režimu. I v současné době mají městem organizované Vánoce v centru Ostravy charitativní rozměr. Letošní sbírka pomůže především Mobilnímu hospici Ondrášek.

