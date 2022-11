Za kapra si lidé připlatí, kilo v kraji podraží nejméně o deset korun

„Nejvyšší nárůst jsme zaznamenali u krmiva a troufám si říct, že právě jeho cena má letos nejvyšší podíl na tom, o kolik jsme museli ryby zdražit,“ uvedl Jan Stehlík, jednatel společnosti Chov ryb Jistebník na Novojičínsku, která s jednatřiceti rybníky patří k největším rybničním soustavám v kraji.

„Cenu elektřiny se nám podařilo zafixovat, takže jsme získali nějaký čas, než se nám její zdražení plně promítne do nákladů. Nicméně stále je několikanásobně vyšší než před rokem, a stejně tak nedokážeme nijak ovlivnit rostoucí náklady za pohonné hmoty, bez kterých se naše traktory a nákladní auta neobejdou,“ konstatoval Stehlík.

Přestože největší rybník Bezruč a třetí největší Podhorník ještě na výlov čekají, množství a velikost kaprů ze zbývajících rybníků naznačuje, že letošní rok bude, co se kilogramů odlovených ryb týče, velmi podobný roku loňskému.

„Předpokládáme, že v průměru budou naši vánoční kapři mít 2,7 kg. Ze všech nádrží bychom měli získat kolem 140 až 150 tun ryb, což je náš dlouhodobý průměr,“ odhaduje Stehlík.

V nabídce nejspíš bude i štika

V tuto chvíli lze v jistebnických sádkách koupit kapry, tolstolobiky, amury, candáty a nástražné rybky. Kilogram kapra je k dostání za 105 korun, tolstolobika za 50 korun. Při koupi amura zaplatí zájemci 110 korun za kilogram a za candáta 400 korun. Pokud má někdo zájem o nástražní rybky, jejich kilogram stojí 150 korun.

„Na výlovu Bezruče, který plánujeme tento víkend od pátku do neděle, bude k prodeji i lín a nejsem si jistý, ale chceme lidem nabídnout také štiku. Vše bude záležet na tom, kolik jich vytáhneme,“ podotkl jednatel. K vidění by měly při výlovu být i dvě trofejní ryby, a to dva větší sumci, o kterých rybáři v Bezruči vědí.

Přírůstky srovnatelné s loňským rokem zaznamenali také rybníkáři v Rybářství Denas Studénka na Novojičínsku, kteří obhospodařují dvaadvacet rybníků o ploše čtyři sta hektarů.

„Ještě musíme vylovit poslední dva, ale už teď je vidět, že letos z vody dostaneme kolem 80 tun ryb, které jsme tu odlovili i loni,“ sdělil vedoucí výroby Zdeněk Karásek. Také ve Studénce ale cena kapra z důvodu vyšších výrobních nákladů vzroste.

Rybám neprospělo teplé počasí

Kilogram první třídy jakosti tu lidem už dnes na sádkách nabízejí za 95 korun, výběrové kusy za 105 korun a amura za 110 korun, což je o deset procent více než loni.

Deset rybníků o výměře padesáti hektarů obhospodařuje v kraji také Povodí Odry. Tržní ryby, jako jsou kapr, tolstolobik, lín a dravé druhy, se chovají jen v jednom z nich, a to v Petrově rybníku na Krnovsku. Ostatní nádrže slouží k chovu násad a pro produkci dravců, tedy štiky, candáta, bolena a sumce, které rybáři vysazují do přehradních nádrží.

„Výlov Petrova rybníku teprve chystáme, očekáváme ale, že váhové přírůstky ryb budou oproti loňskému roku nižší,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Důvodem je podle ní velmi teplé letní počasí, drahá a nedostupná krmiva, nedostatek vody a neustále se zvyšující počet rybích predátorů, z nichž v Petrově rybníce nejvíce loví vydry, kormoráni, ale také volavky.

„Letošní cenu kapra zatím neznáme. Stanovovat ji budeme až po výlovu, abychom v ní mohli zohlednit všechny výrobní náklady. Nicméně předpokládáme, že také my letos cenu navýšíme,“ dodala mluvčí.