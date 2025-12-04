Viktoriánské Vánoce. Zámek otevře sváteční trasu, ladí dobové dekorace

Aranžují šest i osm hodin denně už takřka měsíc a právě jdou do finále. Autorky vánoční výzdoby zámku v Hradci nad Moravicí Iva Přibylová a Stanislava Kvasničková dokončují poslední detaily dobově laděných dekorací, které lidem představí svět viktoriánských Vánoc.
Mimořádný prohlídkový okruh na zámku v Hradci nad Moravicí se jmenuje „Vánoce u...
Mimořádný prohlídkový okruh na zámku v Hradci nad Moravicí se jmenuje „Vánoce u knížete Lichnovského“ ve viktoriánském elegantním stylu. Na zámku je v období adventu a Vánoc otevřeno 5.-7., 13.-14., 20.-21., 26.-31. 12. 2025 od 10:00 do 15:00. (2. prosince 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Mimořádný vánoční okruh se na památce zájemcům otevře od pátku 5. prosince. Jen vánočních stromků je na trase jedenáct.

„Dvanáctý je nasvícený na balkoně, aby byl vidět zvenčí,“ uvedla pracovnice zámku Iva Přibylová.

Atmosféru interiérů dokreslují slavnostní vánoční vazby z rukou její kolegyně Stanislavy Kvasničkové, více než stovka dobových hraček, svátečně prostřený stůl i zimní a vánoční fotografie knížecí rodiny.

Dvě stě let starý dopis líčí Vánoce na zámku, je to první doklad dnešních oslav

Prohlídka návštěvníky přenese do viktoriánské doby, kdy se Vánoce poprvé proměnily ve svátky, jak je známe dnes.

„Právě tehdy se zrodily mnohé tradice, které si dodnes spojujeme s vánoční atmosférou, jako je vánoční stromek, dárky pod ním, rodinná setkávání i posílání přání,“ popsala Přibylová.

Svátky se staly oslavou laskavosti, péče o druhé a slavnostního kouzla. A lidé se během prohlídky zámku také dozvědí, že tehdejší stromečky se zdobily ručně vyráběnými dekoracemi z papíru, kartonu, drátků, látek i vaty či skleněných perliček.

„Stromek byl i symbolem domácí pohody, tvořivosti a společných chvil,“ řekla Přibylová.

Inspirací vánočního aranžmá byl pro autorky kníže Karel Max Lichnovský, který část života prožil jako velvyslanec v Londýně. Britský životní styl jej okouzlil.

„Své zkušenosti přenesl i na Hradec, kde se stal významným mecenášem i morální oporou. Jeho žena Mechtilda každoročně myslela na děti z chudších rodin a připravovala pro ně vánoční nadílku,“ dodala autorka výstavy.

