Bezdomovce mladík napadal a okrádal v druhé polovině září na různých místech Frýdku-Místku, policie prozatím ví o šesti případech. „Někteří se jeho oběťmi stali i opakovaně,“ konstatovala policejní mluvčí Kateřina Kubzová.
Vyšetřovatelé muže, který sám žije převážně na ulici, zadrželi první říjnový den.
U první oběti si na fyzický útok ještě netroufl. „V prvním případě měl muži sedícímu na lavičce vytrhnout z ruky peněženku s doklady a finanční hotovostí několika set korun,“ popsala Kubzová.
Pak se ale útočník začal zaměřovat na spící oběti a napadal je tak razantně, že skončili v péči lékařů. Hrubost útoků stupňoval.
Dvakrát v rozmezí několika dní napadl téhož bezdomovce spícího na lavičce v parku, zbil jej a ukradl mu nejprve batoh s konzervami, podruhé pak pytel s oblečením, potravinami a drobnými mincemi. Napadený měl zranění, s nimiž musel vyhledat zdravotníky.
Jednu oběť zbil třikrát za několik dní
Na další oběť mladík zaútočil hned třikrát. „Vždy v nočních hodinách, tedy v době, kdy dotyčný spal na různých veřejně přístupných místech. Poprvé jej měl napadnout kopy, odcizit mu prázdný batoh a jako ‚trofej‘ mu odřezat část vousů,“ nastínila policejní mluvčí.
Také tuto oběť musel ošetřit lékař, následující den ale čelila napadení znovu. „Obviněný mladík na něj měl znovu fyzicky zaútočit a vzít mu batoh s oblečením. Do třetice měl dokonce při útoku použít takzvané nunčaky, které u něj policisté při zadržení zajistili,“ doplnila policejní mluvčí Kateřina Kubzová.
Kriminalisté mladíka obvinili z krádeže, loupeže, ublížení na zdraví a z výtržnictví. Soudce jej poslal do vazby. „V případě odsouzení mu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi,“ uvedla policejní mluvčí.