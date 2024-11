O úřad práce přijdou v kraji Horní Benešov a Vrbno pod Pradědem

Seznam rušených poboček zveřejnil Úřad práce v listopadu. Celkem šlo o 83 pracovišť po celém Česku.

V Kravařích na Opavsku, které mají šest a půl tisíce obyvatel, vzbudila původní informace o rušení pobočky značný rozruch. „Bylo to pro nás nepříjemné, lidé měli obavy a chtěli vědět, co se děje,“ popsala kravařská starostka Monika Brzesková.

Naštěstí však šlo pouze o planý poplach. „Pobočka Úřadu práce u nás nadále zůstává, o čemž nás ubezpečil i krajský ředitel úřadu. Do seznamu jsme se dostali zřejmě kvůli tomu, že u nás letos v březnu došlo ke sloučení dvou pracovišť do jednoho. Zrušeno bylo kontaktní místo na ulici Náměstí a zůstává pobočka v Bezručově ulici, takže veškerá agenda u nás bude nadále zachována,“ uvedla Brzesková.

Ve stejné situaci se ocitl také nedaleký třináctitisícový Hlučín. „U nás měl Úřad práce zhruba šest kanceláří na městském úřadě a k tomu vlastní pracoviště v ulici Československé armády,“ sdělila hlučínská starostka Petra Tesková.

„Teď v listopadu došlo k jejich sloučení, nyní úřad funguje pouze ve své budově na ulici Československé armády. Kvůli tomu jsme se ocitli i my na seznamu rušených poboček,“ dodala.

Zrušení oddálila dohoda

V Horním Benešově na Bruntálsku hrozilo uzavření pobočky už před dvěma lety. „Tehdy jsme Úřadu práce nabídli, že jim necháme jednu naši kancelář zdarma, čímž jsme zrušení oddálili,“ uvedl starosta Pavel König.

„Nyní na to došlo, ale nevidím v tom velkou komplikaci. Úřad práce u nás zajišťuje pouze dávky hmotné nouze, kvůli další agendě museli lidé jezdit do Bruntálu, což je zhruba patnáct minut cesty. Teď to čeká i ty, kdo využívali služby Úřadu práce tady ve městě,“ poznamenal starosta s tím, že termín zrušení pobočky zatím v Horním Benešově nevědí.

Naopak všechny služby zatím nabízí lidem pobočka ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku. „O jejím zrušení jsme se dozvěděli až z tisku. Dnes (ve středu) k nám přijel krajský ředitel úřadu práce, aby nám sdělil podrobnosti,“ řekl vrbenský starosta Petr Kopínec.

„Teď po schůzce s ním víme, že pobočka u nás opravdu končí, přesný termín ale zatím není znám,“ konstatoval.

Město se bude snažit, aby dopady na obyvatele byly co nejmenší. „Ředitel bruntálské pobočky Úřadu práce se nám snaží maximálně vyjít vstříc,“ podotkl Kopínec.

Hlavním cílem rušení poboček je zajištění bezpečnosti jeho zaměstnanců. Zároveň má být zachována dostupnost a kvality služeb.

Útoky na pracovnice úřadů práce jsou časté

„Mezi nejdůležitější kritéria výběru rušených poboček patřila mobilita obyvatel, kdy lidé dojíždějí za prací do okolních měst, kde jsou umístěna jiná naše kontaktní pracoviště,“ uvedl mluvčí Úřadu práce Michal Kovařík.

Přihlíželo se i k celkovému množství klientů, nezaměstnanosti či existenci vyloučené lokality.

„Klíčová pro nás je bezpečnost našich zaměstnanců na menších pobočkách. V současné době čelí naši zaměstnanci čím dál častěji slovním i fyzickým útokům. Jen teď v říjnu to bylo přes devadesát případů, což je skoro dvojnásobek proti loňsku,“ doplnil mluvčí.

Pobočky budou zavírány postupně. „Konkrétní data přizpůsobíme i dohodě se starosty daných obcí,“ naznačil mluvčí Kovařík.