Pandemie nutí města šetřit. Část úřadů v Moravskoslezském kraji zeštíhlí

Ačkoli ne všichni politici to přiznávají, zeštíhlení úřadů je pro města, obce či obvody jedna z cest, jak docílit úspor.

Část radnic začala tím, že v minulých týdnech nepřijímaly nové pracovníky, a dokonce rušily již vyhlášená výběrová řízení. „Máme 308 funkčních míst. Šest pozic je volných, ale už je neobsadíme. Chceme je zrušit,“ řekla mluvčí Ostravy-Jihu Gabriela Gödelová.



Radní Slezské Ostravy v dubnu rozhodli o zrušení sedmi míst. „Čtyři pracovní pozice byly zrušeny na základě výpovědí. U páté jsme zrušili již vyhlášené výběrové řízení. Další dvě volná místa už také neobsadíme,“ řekla mluvčí městského obvodu Jana Pondělíčková.

V dubnu měl obvod a jeho organizace 214 zaměstnanců, k 1. červenci jich bude mít 207. Ale ani to ještě není konečný počet. Radnice nepřijme nové lidi ani za ty, kteří teprve odejdou do penze či na mateřskou.

„Celkově plánujeme do poloviny roku 2021 zrušit až 12 pracovních míst. To nám přinese úsporu na platech, povinných odvodech i nákladech na vybavení kanceláří ve výši kolem deseti milionů korun ročně. Není to jednoduché. Musíme práci rozdělit mezi zaměstnance, kteří jsou velmi vytížení. Ale žádné služby pro občany neomezíme,“ řekl starosta obvodu Richard Vereš.

Propouštějí nejen kvůli viru

Ušetřit na mzdách se snaží i některé menší ostravské obvody, i když mají mnohem méně lidí. Například Radvanice a Bartovice měly v březnu 53 zaměstnanců, z toho 27 technických, jako jsou hasiči, koordinátoři a lidé vykonávající veřejně prospěšné práce. V červenci ale bude pro obvod pracovat už jen 24 úředníků a 12 dalších lidí.

„K 1. červenci jsme zrušili jedno místo na odboru vnitřních věcí. Zaměstnance převádíme na jiný odbor, kde bylo volné místo. Ušetříme tím jeden plat a odstupné. Další volné místo na stavebním odboru už letos také neobsadíme. A právě probíhá personální audit na odboru sociálních věcí a školství, kde bychom chtěli ze stávajících čtyř úvazků ušetřit alespoň půl,“ uvedl starosta obvodu Aleš Boháč.

Podotkl, že z technických zaměstnanců obvod v období koronaviru šetřil na 20 neobsazených pozicích, jelikož úřad práce nefungoval a neuzavíral smlouvy. „Do konce roku zaměstnáme jen pět dělníků dotovaných úřadem práce,“ dodal.

Počty pracovníků se snižují i na mnoha dalších radnicích, magistrátech i krajském úřadu, ale ne všude to spojují s důsledky pandemie. Třeba v Havířově klesl počet zaměstnanců města z 322 v březnu na 320. „Efektivitu práce snížením počtu zaměstnanců jsme zvyšovali bez ohledu na opatření proti šíření koronaviru,“ zdůvodnil pokles tajemník magistrátu Milan Menšík.

Podobně mluví i primátor Tomáš Macura o chystaném propouštění na magistrátu Ostravy, kde je nyní 894 zaměstnanců, tedy o tři méně než v březnu. „Snížíme stav o další jednotky lidí, ale ne kvůli koronaviru. Průběžně usilujeme o zvýšení efektivity procesů,“ řekl Macura.

Některé radnice snižují mzdy

I na krajském úřadu se počet zaměstnanců snížil z 694 na 689, ale podle mluvčí Nikoly Birklenové jde o přirozenou fluktuaci a za odcházející bude úřad přijímat nové lidi.

Mnohá malá města i obce tvrdí, že už nemohou ztratit žádné lidi. „Máme jen 12 úředníků a čtyři strážníky. Nemůžeme nikoho propustit. Nezvládli bychom pak povinnou agendu,“ řekl starosta Budišova nad Budišovkou Patrik Schramm.

Podotkl, že již v dubnu schválili úspory ve výši deseti procent pro město, jeho firmy a příspěvkové organizace, ale ani to nebude stačit.

„Snížili jsme příspěvky spolkům, zastavili odměny, omezili provozní výdaje a odložili některé dotační projekty i opravy chodníků či veřejného osvětlení. Dokončíme jen rozjeté investice,“ popsal Schramm.

I Hlučín hledá jiné cesty. Na jeho úřadě pracovalo v březnu 115 zaměstnanců a jejich počet by se snižovat neměl. „Aby město nemuselo propouštět, snížilo výdaje na mzdy o pět procent a všechny odbory musí přijmout taková opatření, aby ušetřily 10–15 procent z provozních výdajů,“ poznamenala mluvčí Hlučína Kristina Neničková.