Uprchlíků z Ukrajiny je moc, kraj začal připravovat nouzové noclehárny

Hejtman: Souběh krizí snad nenastane Uprchlická vlna takřka plynule navázala na koronavirovou krizi trvající dva roky. Opět zasedá krajský krizový štáb, v největším pavilonu na ostravském výstavišti Černá louka jen vyměnili informační tabule z očkování na příjem utečenců a také pracovníci v nemocnicích a školách mají starosti navíc. Souběh krizí, tedy koronavirové a utečenecké, však podle hejtmana Ivo Vondráka snad nehrozí. „Situace v covidové nákaze stagnuje, i když procento pozitivních testů zůstává vysoké,“ sdělil hejtman. Uvedl, že v současnosti v nemocnicích v kraji kolísá počet hospitalizovaných s covidem na JIP na úrovni dvaceti až pětadvaceti lidí a hospitalizovaných je něco přes dvě stovky. „Kdyby se počet těžších případů zase začal zvedat, tak bychom i při současné uprchlické krizi museli další vlnu zvládnout,“ odpověděl Vondrák na dotaz MF DNES. Ukrajinců zatím necelé procento obyvatel kraje Zatím se však ani neobává, že by příjezd uprchlíků z Ukrajiny, kde je proočkovanost ještě nižší než u nás, mohla epidemiologickou situaci v kraji nějak výrazněji ovlivnit. „Dosud tady máme něco přes deset tisíc uprchlíků, což je v rámci počtu obyvatel kraje, tedy zhruba 1,2 milionu, jen zlomek,“ vysvětlil. Vondrák také řekl, že některé zkušenosti při řešení covidu lze využít i v současnosti. Například kraj využívá stejný počítačový systém jako při evidenci testování na přítomnost viru. „Ačkoliv jde o odlišná témata, tak model řízení je v něčem podobný. Pravdou je, že si někdy spíše připadám jako krizový manažer,“ podotkl hejtman. Opakovaně také zasedá krajský krizový štáb, který zahrnuje například zástupce hasičů, policie, záchranné služby a nemocnic. Jen nyní se neřeší hospitalizace, ale ubytování. Hejtman se však nedomnívá, že by ve štábu byly známky nějakého zmaru nad krizí přetrvávající už od března 2020. „Nemám pocit, že by tam byl nějaký problém. Naopak díky covidu jsme získali mnoho zkušeností, které se jen tak nenaučíte, ty prostě musíte prožít,“ reagoval hejtman. Připustil však, že není jasný další vývoj ruské invaze na Ukrajinu a tím pádem ani její důsledky. „Nikdo rozhodně není šťastný z toho, co se nyní děje, a hlavně nechápete, jak je něco takového v současnosti možné.“ (jog)