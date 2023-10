Ukrajinské ženy v Česku brzkému konci války nevěří. Budoucnost mají nejasnou

Ukrajinských žen, které z válkou sužované země utekly do Česka a nyní žijí v Moravskoslezském kraji, jsme se ptali na dvě otázky:

1. Jak a kdy podle vás válka skončí?

2. Co bude po válce? Vrátíte se na Ukrajinu, zůstanete v Česku? A co vaši muži? Co s námi bude po válce?

Irina, Ivano-Frankivsk

1. Myslím si, že válka na Ukrajině brzy neskončí, předpokládám, že potrvá několik let, konflikt může být zmrazen, ale nebude definitivně vyřešen.

2. Pokud válka skončí vítězstvím Ukrajiny a ekonomika nebude do té doby zničena, samozřejmě se vrátím domů. Stále tam mám rodiče, bratra, mnoho příbuzných a přátel, kteří mi chybějí. A také dům, byt, auto. Chybí mi moje město a prostě život, který jsem měla... V Česku se mi líbí, navíc jsem tu s dětmi a manželem, který už 18 let pracuje v české firmě. Já pracuji online, ale stejně to není Ukrajina.

Marina, Záporoží

1. Konflikt může trvat roky a nelze předvídat, jak skončí. Jedno je jisté, že Ukrajina bez podpory svých partnerů nezvítězí... Důležitá je i bezpečnost země do budoucna, absence možnosti dalšího ruského útoku. Je velmi těžké předpovědět, kdy přesně válka skončí, ale myslím, že bude trvat nejméně rok.

2. V Česku žiji už rok a půl a nic neplánuji. Hlavní je, aby moje děti byly v bezpečí, zdravé, najedené a měly střechu nad hlavou. Můj manžel je stále na Ukrajině a je to velmi smutné... Za tu dobu viděl děti jen jednou. Z Ukrajiny jsme odjeli, když bylo dětem dva a půl roku. Teď jsou jim čtyři roky.

Zda se na Ukrajinu vrátíme, záleží na tom, jak vše dopadne a zda bude kam se vrátit. Potom se budeme rozhodovat. Neví se také, co nabídnou země, které uprchlíky přijaly. Bude možnost v nich zůstat, nebo budou muset všichni odejít?

V České republice pracuji již rok a půl. Začala jsem pracovat dva týdny po svém příjezdu. Moje děti také chodí už rok a půl do mateřské školy. V České republice mám nyní také spoustu známých.

Na Ukrajině máme byt a plány, které se zatím neuskutečnily. Mám tam stále možnost pracovat ve svém oboru. V České republice nemohu kvůli obrovské jazykové bariéře. Na Ukrajině se mi žije lépe. Bez ohledu na to, jak je to tady dobré, velmi toužím vrátit se domů.

Inna, Oděsa

1. Stejně jako na samém začátku války si myslím, že vše skončí vítězstvím Ukrajiny, i když už teď je mezi lidmi mnoho ztrát a bude jich ještě více. Také si myslím, že válka bude trvat dlouho, protože síly a zásoby docházejí a lidé si na situaci zvykají.

2. Život v Česku mi vyhovuje, mám práci, maminku a syna mám poblíž. S manželem jsme už dlouho rozvedení a on žije na Ukrajině. V České republice jsou dobré podmínky pro život, ale je těžké se přizpůsobit, zvyknout si a zařadit se do společnosti. Na Ukrajině jsou samozřejmě všichni moji příbuzní, blízcí přátelé, kamarádi. Jestli se na Ukrajinu vrátím, záleží na tom, jaká bude ekonomika. Možná zůstanu v České republice, hlavně že budu moci stále jezdit na Ukrajinu.

Elena, Dnipro

1. Nevím, zda naše zdroje a množství pomoci z Evropy a dalších zemí stačí na to, aby se Ukrajina dokázala postavit tak velké armádě, jako je ta ruská. Domnívám se, že jediným rychlým ukončením války by mohl být příchod vojsk NATO na Ukrajinu. Bohužel... Pomoc vojenskou technikou, penězi nestačí k tomu, abyste Rusko porazili.

2. V České republice se mi žije dobře. Mám tady přátele. Chtěla bych, aby tady dcera získala vzdělání, které jí uznají v celé Evropě. Já sama neumím jazyk na potřebné úrovni, abych mohla pracovat na stejných pozicích jako Češi. Ale pracuji od prvních dnů po příjezdu do České republiky. Nicméně nejsou to takové peníze, ze kterých bych mohla žít a dovolit si víc než to nejnutnější. Nevím ani, jestli vůbec bude chtít Česká republika po válce nechat Ukrajince ve své zemi.

Můj manžel, který je válečným důstojníkem, moje sestra a její rodina, moji rodiče, manželovi příbuzní, přátelé jsou na Ukrajině. Mám tam byt, auto... O tom, kde budeme žít po válce, jsme nikdy nemluvili, ani s manželem, ani s mými příbuznými. Válka skončí – pak se o tom budeme bavit.

Česká republika je v mnoha ohledech dobrá země. Ale je to cizí země, s cizím jazykem. Ukrajina je vlast a vždycky bude. Vždy nám budou chybět rodiče, příbuzní, domov. Něco může být lepší, například v České republice je výborná doprava, vyšší platy a menší korupce. Na druhou stranu na Ukrajině je mnohem jednodušší zorganizovat lékařskou péči. Stejně tak stomatologie je mnohem levnější a dostupnější. Hlavní je však pocit, že tam můžete alespoň část svých starostí hodit na někoho jiného a alespoň na chvíli si odpočinout.

Natalja, Záporoží

1. Opravdu si přeji a věřím, že Ukrajina tuto brutální válku vyhraje. Máme na to všechny prostředky. Myslím, že válka skončí v příštím roce na jaře nebo v létě. Pokud nám samozřejmě budou nadále pomáhat naši spojenci.

2. Teď zůstávám v České republice, moc se mi tu líbí, cítím se tu dobře. Velmi si vážím Čechů a toho, že nás přijali. Už tu mám přátele, práci, blízkého člověka. V této společnosti jsem se zabydlela a pravděpodobně zde budu žít i po skončení války. Přijela jsem sem s dcerou, s manželem jsme už byli rozvedení.

Ukrajinu mám stále ráda, každého půl roku jezdím domů za synem, za svými blízkými, přáteli. Jsem Ukrajinka a navždy jí zůstanu. Nikdy jsem si nemyslela, že budu muset opustit svou rodnou zemi, měla jsem vše perfektní, co se týče podnikání i života, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo...

Anna, Dnipro

1. Nemyslím si, že válka v dohledné době skončí, letos ani příští rok. Myslím, že lidé se už s ní naučili žít a válku přijímají jako každodenní život.

2. Budoucí život v České republice si můžeme jen představovat. Děti začnou chodit do školy, já mám práci, mám kamarády Ukrajince i Čechy, rodiče jsou blízko, sestra. Jediné, co nám na Ukrajině zůstalo, je byt. Můj manžel, který zůstal na Ukrajině, se také neplánuje přestěhovat do České republiky.

Život v Česku se mi teď líbí víc. Tady už je můj domov. Tady se cítím bezpečně. I když se mi někdy stýská po šťastných a radostných dnech, které jsme trávili s rodinou a přáteli, když jsme žili na Ukrajině.

Alexandra, Oděsa

1. Myslím, že válka skončí rozdělením Ukrajiny a tento stav se zamrazí. Předpokládám, že takový konec války bude v roce 2025.

2. Já, moje tři děti a manžel žijeme v České republice a na Ukrajinu se vracet nehodláme. Manžel má práci, děti chodí do školy a školky, objevili se přátelé a známí. Ano, stýská se nám po Ukrajině, všechno je nám tam drahé. Ráda bych se vrátila, ale tady v Česku je životní úroveň vyšší. Navíc nám vyrůstají děti, kterým bych chtěla dát víc.

Tatjana, Záporoží

1. Myslím si, že válka skončí vítězstvím Ukrajiny. Na území naší země probíhají velmi silné boje a já si moc přeji, aby to brzy skončilo.

2. V Česku žijeme jako rodina, na Ukrajině máme rodiče, příbuzné, vlastní bydlení. Samozřejmě se nám stýská po příbuzných a přátelích, ale bezpečnost dětí je nade vše a zatím zůstaneme žít a pracovat v České republice. Tady se prostě cítím klidně a bezpečně. Zároveň Ukrajinu nelze ničím nahradit, je to můj domov. Dřív jsem si myslela, že se hned vrátíme, ale teď ani nevím, co bude s mým rodným městem a jestli se budeme moci vrátit.

Viktorija, Čerkasy

1. Myslím si a jsem si jistá, že válka skončí vítězstvím Ukrajiny, neumím však předpovědět, kdy přesně skončí.

2. Žiji v České republice se svou rodinou, manželem a dětmi, je tu i můj bratr s rodinou. Pracuji zde, ale zatím nemohu pracovat ve svém oboru, neumím dobře jazyk. Až skončí válka, určitě se vrátíme na Ukrajinu, mám tam rodiče, přátele a majetek. V České republice se cítím bezpečně, Ukrajina je však můj domov.

Aljona, Oděsa

1. Mám velké obavy o svou rodnou zemi a bohužel si myslím, že se po ní slehne zem. Anebo tam bude bída. Na Ukrajině máme spoustu příbuzných, přátel a náš dům, koupený rok před válkou.

2. V Česku žijeme jako plnohodnotná rodina, manžel pracuje, děti chodí do školy a školky, jsou tu ukrajinští přátelé. Ale pokud válka skončí a stane se zázrak, na Ukrajině bude všechno dobré, je velká pravděpodobnost, že se vrátíme.