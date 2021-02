Psům v Ostravě někdo hází špekáčky špikované rybářskými háčky

Obchází zahrady a psům uvnitř servíruje uzeninu, uvnitř které se ukrývá nebezpečí v podobě rybářského háčku. Minimálně dvěma zvířatům už zatím neznámý pachatel způsobil zdravotní potíže. Pro přečin týrání zvířat po něm pátrají ostravští kriminalisté.

„Jeho jednání je zaznamenáno v Ostravě-Petřkovicích. Zatím bylo zjištěno, že u dvou psů taková návnada způsobila zranění, která si vyžádala vyšetření u veterináře. Oba pejsci jsou živí, jeden musel podstoupit operaci,“ informovala krajská policejní mluvčí Eva Michalíková.



Policie místní domkaře varuje, aby hlídali své domácí mazlíčky i to, co na zahradách spořádají.



Zároveň prosí o informace, které by jí pomohly najít toho, kdo uzeninu prošpikovanou háčky po zahradách pohazuje.

„Je to hyenismus, který společně musíme zastavit. Proto se obracíme na veřejnost s varováním a prosbou,“ konstatovala mluvčí s tím, že v případě jakéhokoliv poznatku či informace, která by mohla vést k možnému pachateli, lidé mohou volat linku 158. Za přečin týrání zvířat pachateli hrozí až šest let vězení.