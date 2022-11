Do kraje přijel rekordní počet turistů, nejvyšší nárůst má Těšínské Slezsko

„Jedná se o rekordní počet turistů za třetí čtvrtletí. Těší nás, že čísla v mnoha turistických destinacích našeho kraje předčila údaje z doby před nástupem koronaviru,“ sdělil náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška.

Největší nárůst zájmu zaznamenalo letos Těšínské Slezsko.

„Návštěvníci se nás nejvíce ptají na městské památky, jako například Muzeum Těšínska či Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře. Úsměvné a často kladené jsou pak dotazy na místa, o kterých zpívá Jaromír Nohavica,“ uvedla Gabriela Budínská z Turistického informačního centra Český Těšín, kam do konce října zavítalo na jedenáct tisíc turistů, zatímco v roce 2019 jich tudy prošlo o dva tisíce méně.

„Velký zájem měli lidé o mezinárodní akce jako filmový festival Kino na hranici, divadelní festival Bez hranic, městské slavnosti Svátek tří bratří nebo noc muzeí,“ doplnila Budínská.

Milovníci hor si pak nenechali ujít turistické výlety do Slezských Beskyd, kde jejich cesty nejvíce směřovalo na Prašivou, Filipku, ale i na nejvýchodnější místo kraje, kde se na Trojmezí setkávají hranice Polska, Česka a Slovenska.

Roste zájem o elektrokola

Do Ostravy přijelo zhruba 71 tisíci turisty, což je o šestadvacet procent více než v loňském roce. Tradičně nejvíce hostů si přijelo prohlédnout technickou památku Dolní oblast Vítkovice.

„Aby k nám do kraje našli cestu i další, pustili jsme se do oprav stávajících turistických tras a vyhlídek, ale také do rozšiřování sítě cyklostezek a stanic s elektrokoly a elektrokoloběžkami,“ nastínil Krkoška.

S ohledem na stoupající zájem o elektrokola objevila krásu hor i spousta fyzicky méně zdatných cyklistů, kteří se s jejich pomocí dostanou do míst, kam v minulosti nevyjeli.

„Díky krajské dotaci mohli rozšířit své služby o nabídku moderního zázemí pro karavany také majitelé několika autokempů v kraji,“ konstatovala mluvčí kraje Nikola Birklenová s tím, že v zimní sezoně by se chtěl kraj pochlubit moderními lyžařskými resorty i stovkami kilometrů upravených tras pro běžkaře v Beskydech i Jeseníkách.

Festival Pojez bude pokračovat

„Rekordnímu zájmu se těší všechny turistické oblasti kraje a je znát, že po letech, kdy jsme byli omezeni covidem, je mezi lidmi hlad po cestování. Češi se naučili objevovat krásy tuzemska a my jsme rádi, že jim má náš kraj co nabídnout,“ zmínil jednatel krajské centrály cestovního ruchu Moravian-Silesian Tourism Petr Koudela.

Vedle přírody podle něj láká region návštěvníky také velkými kulturními a sportovními akcemi, industriálními památkami či kulinářskými zážitky.

„Letos jsme zaznamenali poměrně velký úspěch s novým projektem Pojez na podporu gastroturistiky, který se koná prakticky celý rok. Jeho jednotlivé akce propojují osvědčené gastroslužby v regionu a turisty lákají především na zážitky spojené s dobrým jídlem a pitím,“ upřesnil Koudela s tím, že velké oblibě u veřejnosti se těšily hlavně gastrofestivaly.

„Mohu prozradit, že takzvané Pojez festy připravujeme i na příští rok, a to opět v ostravských Dolních Vítkovicích, v Karlově Studánce i v Ostravici,“ poznamenal Koudela.