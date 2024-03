Třinec uvítal Miss World doma. Pyszková dostala od primátorky šperky a dort

Zhruba třicet minut museli čekat místní fanoušci na příjezd Krystyny Pyszkové, novopečené Miss Word. Čekání bylo o to delší, že stejně jako jí většina přítomných fandí i místním hokejovým Ocelářům, kteří ve stejnou dobu zahájili rozhodující sedmý zápas čtvrtfinále play off s českobudějovickým Motorem.

„Já se omlouvám, zdrželi jsme se na ministerstvu, nemohli jsme dorazit dříve,“ přiblížila svůj nabitý program pětadvacetiletá kráska. „Ale konečně jsem doma, už jsem se nemohla dočkat.“

Od zástupců města dostala šperky k těšínskému kroji a dort upečený finalistou soutěže MasterChef.

„Viděla jsem Krystynu v těšínském kroji a řekla jsem si, že by jí určitě tyto šperky slušely,“ přiblížila důvod výběru třinecká primátorka poté, co v obřadní síni magistrátu přivítala i rodiče a další příbuzné vítězky.

„Až později jsem zjistila, že ten kroj nebyl její, tak snad jej nějaký fanoušek pořídí,“ dodala se smíchem primátorka.

„Už se těším, až si vylezu na Javorový a odpočinu si. Konečně můžu strávit nějaký čas s rodinou. Ale moc dlouho to nebude, už brzy musím letět do New Yorku, kde budeme natáčet seriál, přiblížila Miss Word svůj nejbližší program.

K tomu patřila i návštěva již rozehraného hokejového utkání. „Já mám hokej moc ráda, fandím samozřejmě Ocelářům, chodím na jejich zápasy už od mala,“ rozloučila se s gratulanty.

Rodačka z Třince Krystyna Pyszková měří 181 centimetrů, její míry jsou 86-59-89. Na Univerzitě Karlově studuje právo, v Rakousku také marketing. Má talent na malování, ráda hraje na příčnou flétnu a na housle. Baví ji modeling, má vlastní projekt zaměřený na vzdělávání dětí v Tanzanii, miluje cestování a objevování nových zemí, kultur a lidí, posilování, jízdu na koni a seberozvoj.