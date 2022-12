OKD má v dole ČSM dostupné uhlí zhruba na šest let těžby

Vyplývá to ze zveřejněné studie EIA, vypracované na dobu od roku 2024 do ukončení hornické činnosti. Ta je nutná pro případné schválení další těžby.

„Původní dokumentaci EIA máme prodlouženou do konce roku 2026. Vzhledem k tomu, že se počítalo s ukončením těžby na konci roku 2022, museli jsme aktualizovat její podmínky pro případnou těžbu v roce 2024 a 2025 včetně technické likvidace dolu,“ vysvětlila důvody podání nové studie mluvčí OKD Naďa Chattová.

V současnosti je konec těžby naplánován na přelom let 2023/2024 s tím, že přesněji bude určen podle stavu dotěžitelných zásob. „V příštím roce bude aktivních celkem devět porubů. Pro celkovou přípravu je nutné vyrazit přibližně 7,8 kilometru chodeb,“ přiblížil technické přípravy firmy ředitel provozu OKD David Hájek.

O případném dalším prodloužení těžby v Dole ČSM by se mělo rozhodnout v polovině příštího roku. Zveřejněná studie EIA počítá jak s dotěžením dostupných zásob, tak s následným útlumem a likvidací Dolu ČSM.

Důl ČSM je poslední v Česku

„Proces posuzování vlivu hornické činnosti na životní prostředí, takzvaná EIA, není samotným povolením hornické činnosti, ale je nezbytným předpokladem k tomu, abychom tato povolení v průběhu let 2024 a 2025 získali,“ konstatoval Roman Sikora, předseda představenstva OKD. „V současné době máme platnou dokumentaci EIA z roku 2022, která byla prodloužena do konce roku 2026. Jsou v ní dostatečné objemy těžby pro celý rok 2023.“

Celkově by se podle navrhované studie EIA dalo v rámci Dolu ČSM vytěžit necelých šest milionů tun uhlí. „Celkový plánovaný objem těžby byl stanoven na zhruba 5,7 milionu tun uhlí vytěženého z Dolu ČSM do ukončení hornické činnosti,“ shrnul plány výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.

Studie EIA se zaobírá i těžbou plynu související s dobýváním uhlí. „Roční těžba plynu je předpokládána ve výši 2,9 (ČSM Sever) a 4,3 (ČSM Jih) tun na rok,“ stojí ve studii EIA.

Důl ČSM je posledním činným černouhelným dolem v ostravsko-karvinském revíru. Jeho konec bude zároveň koncem těžby černého uhlí v České republice.

Na návrat zavřených šachet to nevypadá

Ve hře je sice vedle Dolu ČSM také obnovení těžby na dolech Darkov a ČSA, které řešila nedávná studie vypracovaná státním podnikem Diamo, ale to moc šancí zřejmě nemá. „Podle dostupných údajů je v dolech ČSA a Darkov 14 milionů tun vytěžitelných zásob uhlí. Těžit by se mohlo po náběhu přes jeden milion tun ročně,“ konstatovala mluvčí Diama Jana Dronská.

Závěry studie však návratu na uzavřené šachty příliš šancí nedávají. Cena za obnovení těžby by totiž byla zhruba deset miliard korun a příprava by trvala šest let. To jsou částky a doba, o kterých by jen těžko mohli rozhodovat manažeři státního podniku Diamo nebo státem vlastněné firmy OKD.

A ruce pryč od možného rozhodování dává i ministerstvo financí. „Po prostudovaní konstatujeme, že se tato studie nijak netýká dolů, které provozuje společnost OKD, již MF prostřednictvím společnosti Prisko vlastní. Z tohoto důvodu se jí nebudeme dále zabývat,“ konstatovala mluvčí ministerstva financí Michaela Lagronová.