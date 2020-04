Na Ostravsku zkusí testovat koronavirus ze vzorku vykašlaného hlenu

Hejtman Ivo Vondrák po pátečním zasedání krajského krizového štábu oznámil, že alternativní metodu otestují v prvních třech dnech příštího týdne u vybraných pozitivních pacientů.

„Budeme je objíždět se sadou výtěrových štětečků a testovat klasickou metodou. Zároveň ale budou vykašlávat do zkumavky hlen,“ uvedl Vondrák.



Pokud by se metoda ukázala jako efektivní, mohla by pomoci ulehčit systému postaveném v současnosti na klasických odběrových setech.

„Mluvil jsem na toto téma s profesorem Šerým a dohodli jsme se na tomto projektu. Virus by měl být přítomen v nosohltanu, v těch hlenech. Mohlo by to fungovat, ale je třeba to ověřit v praxi,“ dodal hejtman.

Krajská šéfka hygieniků Pavla Svrčinová posléze doplnila, že odběr dobře znají zdravotníci pracující na plicních odděleních.

„Jde o malé plastové dózičky, do kterých pacient vykašlává své hleny. Není to nic nového, zdravotníci i pacienti s tím mají mnohaleté zkušenosti,“ rozvedla Svrčinová.

V současnosti se testy na nemoc COVID-19 provádějí zpravidla stěrem ze sliznic z nosu nebo z úst. Virus se přenáší kapénkami, v nich je také virů nejvíce. Otestovat se ale dají také vzorky krve.