Lidé se v telemedpointech vyšetří, data pak zamíří i k obvodnímu lékaři

8:48

V odlehlých oblastech Moravskoslezského kraje, konkrétně v podhůří Beskyd, ale i na Opavsku a Krnovsku, by měli mít lidé do konce roku k dispozici pět telemedpointů. Jde o místa, kde si každý může zkontrolovat svůj zdravotní stav, aniž by dojížděl desítky kilometrů daleko k obvodnímu lékaři.