Nejen Tatra. V Moravskoslezském kraji plánuje pracovní místa více firem

Pokud plán Tatry a Rheinmetallu, přičemž podnik by měl sídlo v Kopřivnici, mohlo by to znamenat zaměstnání až stovek lidí (o projektu více zde).

Bez jednoho padesát zaměstnanců by pak mohlo najít novou práci v chystaném provozu na zpracování plastů společnosti RondoPlast. Ta chce vybudovat svůj nový závod v Albrechticích u Českého Těšína na Karvinsku.

Termín zahájení provozu zatím není jistý. Podobně jako u dalších firem totiž hraje velkou roli pandemie koronaviru.



„Stále debatujeme o tom, v jaké podobě a kdy výrobu spustíme, celý segment automotive je totiž v současnosti ve velké nejistotě a my musíme zvážit všechny kroky,“ komentoval jednatel firmy Petr Pokorný.



Společnost by v Albrechticích chtěla vyrábět plastový granulát pro automobilky a společnosti v oblasti automotive.

Starosta Albrechtic Jindřich Feber se škodlivin ze zpracování plastů neobává. „Byli jsme se podívat i v mateřské firmě ve Švédsku a jde o velmi čistý provoz,“ řekl starosta obce, která leží v území postihovaném smogovými situacemi.

Rozšíření výroby hliníkových tyčí

„Firma vyrábí pro špičkové firmy jako Mercedes, Volvo a podobně. Jsme rádi, že k nám míří. Nebude v našem podnikatelském areálu první. O problémech v souvislosti s covidem víme, doufáme, že vše dobře dopadne,“ zmínil starosta.

Z 11 na 52 pracovníků chce navýšit počet zaměstnanců firma Strojmetal Aluminium Forging v areálu v Bruntále. Hodlá tam rozšířit výrobu hliníkových tyčí.

„Společnost se rozhodla pro nový závod v Bruntále jednak z důvodu zajištění dostatečného počtu zaměstnanců a dále vhodnosti stávající průmyslové zóny města, která je dobře dostupná městskou dopravou a poskytuje odpovídající prostor a inženýrské sítě,“ zveřejnila firma ve studii EIA s tím, že výroba by mohla být zahájena v roce 2022.