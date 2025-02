Zářila na Dakaru, objela svět, vydržela extrémní podmínky. Výroba Tatry 815 končí

“Celkem bylo vyrobeno 158 065 kusů vozidel všech verzí této řady, včetně předsériových modelů z let 1977–1982,“ uvedl Daniel Potocký z mediálního zastoupení Tatra Trucks.

Důvodem ukončení výroby je zavedení modernějších modelových řad Tatra Force a Tatra Phoenix.

Řada Tatra 815, jejíž sériová výroba začala v roce 1983, se během čtyř desetiletí dočkala několika modernizací. Mezi nejvýznamnější varianty patří Tatra 815-2, používaná v armádě i civilním sektoru, speciální vojenská varianta Armax, využívající i pancéřovanou kabinu, nebo Tatra TERRN°1, zaměřená na extrémní podmínky.

„Tatra 815 držela automobilku nad vodou při všech těch krizích, kterými si továrna v posledních třiceti letech prošla, vždy to byly tyto vozy, které se prodávaly a díky nimž tady stále jsme,“ ocenil přínos vozu automobilce technický ředitel Tatry Radomír Smolka.

Dodal, že se „osmsetpatnáctka“ samozřejmě neustále modernizovala. „Když bych vedle sebe postavil tu první a tento poslední vůz, tak by měly společné možná některé plechy, všechno ostatní vybavení je nové,“ upřesnil Smolka.

S posledním vozem typové řady se přišly rozloučit i desítky zaměstnanců kopřivnické Tatry, pro mnohé z nich byl právě tento vůz po dlouhá léta náplní jejich práce.

Největší slávu zažila Tatra 815 s Lopraisem

“Všichni tady máme k Tatře 815 citový vztah. S nostalgií vzpomínám na to, jak jsem právě na ní začínal. Teď už ale máme plné hlavy nových vozů. Kus života končí, ale jedeme dál,“ komentoval výrobu posledního kusu série dlouholetý zaměstnanec Tatry Miroslav Štefek.

Největší mediální slávy si po léta užívaly závodní Tatry spojované hlavně s legendárním Karlem Lopraisem a pouštní rallye Dakar. I v tomto případě většinou šlo o, tu více, tu méně, upravované Tatry 815.

Jednou z nejznámějších variant byla expediční Tatra 815, která absolvovala cestu kolem světa, ale nečastěji lidé viděli Tatry 815 buď jako stroje na stavbách, v terénu, nebo coby armádní vozy.

Tatra 815 je nejúspěšnějším typem vyráběným v kopřivnické automobilce. Přes sto tisíc vyrobených vozů zaznamenal i její předchůdce Tatra 148, typická svým dlouhým „čumákem“. Té se v Kopřivnici mezi roky 1972 až 1982 vyrobilo 113 647 kusů.

Do nových strojů firma investuje stovky milionů

Další legendární typ, Tatra 111, vyráběný od roku 1942 do roku 1962 zaznamenal 33 690 vozů. Ročně se v minulosti v Kopřivnici vyrábělo přes deset tisíc nákladních vozů, současnost je mnohem skromnější.

“V letošním roce bychom chtěli vyrobit zhruba 1 700 vozidel Tatra, tím ale nekončíme, v průběhu několika let bychom se chtěli dostat na zhruba 2 500 vyrobených vozů ročně,“ přiblížil aktuální plány kopřivnické automobilky místopředseda představenstva společnosti Tatra Trucks Daniel Bekeš.

K výraznému nárůstu výroby by Tatře měla dopomoci i zhruba 700 milionová investice do nových obráběcích strojů a dalších úprav. Bez těch se kopřivnická automobilka neobejde. Loni totiž vyrobila jen o devadesát vozů více než před dvěma roky.

“Jsme na technologických hranicích výroby, pokud chceme během několika let vyrábět okolo 2,5 tisíce vozů ročně, musíme proměnit velkou část automobilky,“ vysvětlil Bekeš.

Připomněl, že firma je uprostřed investiční fáze. „Pro optimalizaci výroby musíme upravit další čtyři výrobní haly a získat nové obráběcí stroje. Ideální by bylo mít vše do tří let, ale jsme realisté. Už nyní třeba víme, že se zpozdily dodávky některých technologií, může to trvat déle,“ uzavřel Bekeš.