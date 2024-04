Dodavatele energií největší české huti Liberty čekají změny. Hledá se kupec Tamehu

Necelou hodinu, včetně nezbytných oficiálních procedur, trvala dnešní schůze věřitelů společnosti Tameh Czech, která rozhodovala o jejím dalším osudu. Ve hře bylo několik variant, včetně úpadku, věřitelé ale dali firmě další šanci.

„Reorganizace je možná, konkurz by byl likvidační,“ nastínil ještě před začátkem jednání další osudy firmy insolvenční správce Dominik Hart. „Bylo to až nadmíru rychlé jednání, sám jsem to nečekal. Byla projevena jednoznačná shoda věřitelů poskytnout Tamehu možnost reorganizace,“ doplnil po jednání.

Společnost Tameh se do problémů dostala poté, co jí po několik měsíců odmítla platit za dodané služby a energie společnost Liberty Ostrava. Ta se sama dostala do problémů, které na rozdíl od Tamehu začala loni na sklonku listopadu řešit vyhlášením ochranného moratoria. Nejprve vůči samotnému Tamehu, posléze také proti ostatním věřitelům.

Na rozdíl od Liberty, která se nyní snaží Tamehu, svého největšího věřitele, z řešení svého vlastního problému zbavit, probíhá insolvenční řízení Tamehu klasickou cestou.

Přihlásilo se do něj 183 věřitelů, kteří dohromady poptávají přes osm miliard korun, skutečná částka je ale výrazně nižší.

„Celkové dluhy Tamehu se pohybují okolo miliardy korun, zbytek z částky tvoří přihlášky pohledávek, které byly podány z opatrnosti,“ vysvětlil mluvčí Tamehu Patrik Schober.

„Například banky, které poskytly Tamehu úvěr, podaly společnou pohledávku a k ní i z předběžné opatrnosti, kdyby tato měla nějaké problémy s uznáním, i vlastní pohledávku,“ doplnil insolvenční správce. „K tomu Tameh ručí za dluhy koncernu třeba i v Polsku. Proto jen banky podaly přihlášky za 3,5 miliardy korun.“

Na další kroky si budu muset věřitelé počkat. Společnost Tameh nyní čeká vypracování znaleckého posudku a vlastního reorganizačního plánu.

„Znalecký posudek by měl být vyhotoven do června letošního roku. Musí jej schválit věřitelé, následně bude mít dlužník 120 dní na zpracování plánu, v němž bude jasně uvedeno, jak bude reorganizace probíhat,“ vysvětlil Dominik Hart další postup.

Ve hře je nyní jak prodej firmy, tak třeba vstup nového investora, možné jsou všechny varianty.

Tameh Czech se nachází přímo v areálu hutního podniku Liberty Ostrava, který je jeho jediným zákazníkem. Je totiž někdejším závodem Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti. V úpadku je od loňského prosince.

Insolvenční návrh, který na sebe podal, Tameh zdůvodnil tím, že mu Liberty, s níž je úzce ekonomicky i technologicky provázaný, dlouhodobě neplatila. Hart řekl, že Liberty dluží Tamehu přes dvě miliardy korun.

Tameh přestal Liberty dodávat energie a od loňského 22. prosince jeho provoz stojí, stejně jako většina provozů Liberty. Tameh má zhruba 300 zaměstnanců, většina z nich je od prosince doma.