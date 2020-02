Do Wu-chanu se chci vrátit, vzkázal český student z karantény

Po příletu vládním speciálem do Prahy odjel Pekárek sanitkou rovnou na infekční oddělení Nemocnice Na Bulovce.

„Nemám žádné zdravotní problémy a výsledky prvních testů jsou negativní. Přesto mě čekají dva týdny karantény v nemocnici, za což jsem rád, protože nechci ohrozit nikoho ve svém okolí. Jelikož nemohu opouštět pokoj, ležím, odpočívám, koukám na televizi a volám nebo si píšu s lidmi přes mobil a sociální sítě,“ řekl MF DNES v úterý odpoledne 21letý mladík.

Za sebou má první semestr oboru softwarové inženýrství na prestižní čínské univerzitě a doufá, že tam bude moci dostudovat.

Daniel Pekárek ve Wu-chanu.

„Ve škole se mi daří. Chtěl bych se tam vrátit, až se situace uklidní. Původně jsem měl přijet domů až na léto. Ale už od 22. ledna jsem byl zavřený ve svém bytě a škola se zřejmě ani v příštích týdnech neotevře. Těším se domů, na rodinu, ale budu čekat na pokyny ze školy,“ dodal Daniel Pekárek.

Epidemie dost zkomplikovala situaci i Číňanům, kteří do Moravskoslezského kraje míří za prací či studiem.



Školy v kraji ruší příjezdy čínských studentů

Řada mladých Číňanů, kteří studují v kraji, nebo měli v únoru nastoupit na univerzity v Ostravě či Karviné, musela cestu vzdát nebo minimálně odložit.



„Letos u nás studuje 87 studentů z Číny, 43 z nich je momentálně tam a jejich návrat se zatím neplánuje,“ řekla mluvčí VŠB – Technické univerzity Ostrava Petra Halíková.

Podotkla, že kvůli odloženému příjezdu s nimi škola komunikuje prostřednictvím e-mailů a řeší jejich studijní povinnosti a možnosti náhradního způsobu výuky.

Na Ostravskou univerzitu jich mělo v těchto dnech přijet z Číny šest. „Tři to zrušili sami, protože se k nám kvůli zrušeným letům nemají jak dostat. Další tři měli dorazit později s podmínkou vyšetření zdravotního stavu u nich doma i u nás a povinné karantény, ale na doporučení odborníků jsme se dnes rozhodli studijní pobyt všech nových čínských studentů zrušit,“ uvedl ve středu mluvčí školy Adam Soustružník.

Také karvinská Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity zrušila plánovaný pobyt 38 čínských studentů. Mnozí si přitom již koupili letenky. „Měli u nás studovat ekonomické obory, ale s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v Číně rozhodl děkan jejich studium odložit do doby, než to bude opět bezpečné. Chce tak chránit další studenty i zaměstnance fakulty,“ uvedl mluvčí univerzity Daniel Martínek.

Dodal, že 1. února přicestovala na fakultu vědecká pracovnice z Číny: „Žena je zdravá, ale první dva týdny stráví v domácí karanténě.“

Šéfka protiepidemického odboru Irena Martinková dodala, že nový koronavirus se z čínského Wu-chanu rozšířil již do všech provincií země a postupně proniká do dalších států. „Předpokládáme, že se objeví i v našem kraji. Ale vzhledem k preventivním opatřením je riziko přenosu mezi lidmi nízké. Děláme vše pro to, abychom zabránili takzvaným sekundárním nákazám,“ doplnila Martinková.