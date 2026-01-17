Událost se stala kolem sobotní čtvrt na dvanáct. „Kůň byl před střetem vedený, během procházky se ale splašil a vběhl do kolejiště. Po střetu uhynul,“ řekl iDNES.cz mluvčí policie Jan Segsulka.
Upřesnil, že zvíře nešlo s jezdcem v bezprostřední blízkosti trati, kde by ho přijíždějící vlak vyděsil, ale bylo na útěku již několik minut předtím, než se do cesty vlaku připletlo.
V rychlíku R 848 právě cestovalo 43 lidí. Nikdo z nich ani členů posádky se nezranil. „Provoz na trati je vzhledem k vykolejení přední nápravy hnací jednotky zastaven a nahrazen autobusy,“ doplnil mluvčí.
Kolize se dotkne minimálně sedmi vlakových spojů. Na místě policisté zasahují společně s hasiči a snaží se trať opětovně zprovoznit. Přerušení provozu nyní České dráhy odhadují až do 16 hodin.
