Obětí střelce z Ostravy mohlo být víc, dodělávaná zbraň se mu zasekávala

Policisté zatím nevědí, odkud Vitásek zbraň získal a jestli technické úpravy provedl sám, nebo někdo jiný.

„Jdeme dvěma směry. Jeden tuzemský, další míří do zahraničí. Ve vyšetřování těchto stop pokračujeme,“ konstatoval moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel.

Policisté vyslechli takřka padesát svědků události z 10. prosince. Mnoho z nich popisovalo, že Vitásek měl se střelbou v čekárně traumatologické ambulance problémy. Musel přebíjet a častokrát rána ze zbraně nevyšla.

„Zbraň se mu zasekávala, nebyla plně funkční, jinak následky mohly být mnohem horší,“ poznamenal Kužel.

Jeho náměstek Radim Wita upřesnil, že expertizou zbraně a vysledováním jejího původu bylo zjištěno, že ji česká zbrojovka prodala před třiceti lety jako takzvaně v řezu, tedy že chyběly některé důležité součásti, případně byly odstraněny některé kusy pláště.

I odborníci se úpravám divili

„Dělá se to například kvůli výuce, při které je možné vidět, jak se vzpříčí nábojnice. Podobných znehodnocených zbraní využívají třeba i policejní školy,“ uvedl Wita.

Vitáskovu zbraň později někdo upravil tak, aby se z ní opětovně dalo střílet, například dovařil chybějící části.

„Přitom však musel udělat řadu až odborných úprav. Zbraň viděli i odborníci ze zbrojovky, která ji vyrobila, a ti se až divili, jak se ji podařilo upravit. My jsme se s něčím takovým ještě nesetkali,“ upozornil krajský policejní ředitel.

Policisté současně zmínili, že od roku 1996 se už podle legislativy musí zbraně v řezu upravit tak, aby je ani teoreticky nebylo možné vrátit do provozuschopného stavu. „Jenže tato zbraně byla prodána ještě před touto změnou,“ dodal Kužel.

Vrahova motivace zatím není zřejmá

Není zatím jasné, kdy byla zbraň upravena a kdo tak učinil. Vitásek však nejspíše nikoliv.

„Zatím nemáme potvrzeno, že by byl nějak technicky zdatný nebo že by třeba uměl svařovat,“ poznamenali policejní důstojníci.

Upozornili, že nyní se snaží vysledovat celou cestu zbraně až do rukou ostravského vraha.

Policisté zatím ani neznají jeho motivaci, tedy proč krátce po sedmé hodině vpadl do čekárny a začal střílet. „Zabýváme se jeho zdravotním stavem, a to i psychickým. Zatím nelze sdělit podrobnosti,“ uvedl Kužel.

Situace se měnila každou minutu

Dozorující státní zástupce David Bartoš nedávno potvrdil, že nemocniční kamerové záznamy potvrdily, že Vitásek osudové ráno obcházel více čekáren a velmi pravděpodobně tak hledal, kde sedí nejvíce lidí.

Vitásek údajně střílel kvůli tomu, že si vsugeroval těžkou nemoc a byl rozezlen, když ji nikdo z lékařů nepotvrdil. Po činu odjel nejprve k matce do Háje ve Slezsku na Opavsku, které řekl, co udělal a že se pojede zabít. policisté ho vystopovali nedaleko blízké obce Děhylov, kde těsně před dopadením spáchal sebevraždu.

Krajský policejní šéf Kužel připomněl, že první hlídka dorazila do nemocnice už necelé tři minuty po ohlášení činu. „A v žádném případě jsme ani poté nevěděli, kdo to je a kde se pohybuje. Na tísňovou linku volalo mnoho lidí se svými postřehy, vše jsme prověřovali. Situace se měnila každou minutu, opravdu to nebylo jednoduché,“ konstatoval.

Záběry z prostoru před ostravskou fakultní nemocnicí nedlouho po střelbě