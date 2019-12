Přišli jsme, protože s nimi cítíme, říkali lidé na mši v nemocnici

Smuteční setkání zahájil sborový zpěv, bohoslužbu celebruje pomocný biskup Martin David. Lidé se před začátkem mohli také vyzpovídat v nemocniční kapli.

„Přišli jsme, protože s nimi cítíme. Naprosto zbytečně a bezdůvodně vyhaslo několik životů,“ uvedla jedna z přítomných. Lidé neskrývají smutek a šok z událostí úterního rána.



„Když jsme před časem plánovali tuto tradiční adventní bohoslužbu, nevěděli jsme, do jakých rozměrů naroste. Že z ní bude zádušní mše svatá za všechny oběti tragického útoku,“ uvedl podle ČTK biskup David.

Tragédie zasáhla do života všech, dodal. „Zasáhla do chodu nemocnice, do života rodin obětí, do života tohoto města i celé naší země,“ řekl. Zdravotníci v úterý poskytli psychickou pomoc zhruba dvěma stovkám lidí. Šlo o svědky i zaměstnance.

Bohoslužba původně měla být v nemocniční kapli, která se ale ukázala být v tuto chvíli malou. S ohledem na zájem věřících vedení nemocnice mši přesunulo do výrazně většího atria.

Před nemocnicí zároveň hoří stovky svíček, lidé kladou na chodník před polikliniku také květiny.

Pietní místo vzniklo také v centru Ostravy u morového sloupu na Masarykově náměstí. V šest hodin večer uctí lidé památku obětí brutálního útočníka v porubské nemocnici minutou ticha i na Masarykově náměstí během programu vánočních trhů.

Střelec zaútočil v čekárně traumatologické ambulance nemocniční polikliniky. Zemřelo šest lidí, sedmá postřelená žena bojuje o život, její stav den a půl po útoku zůstával kritický a spíš se zhoršoval. Útočník spáchal sebevraždu asi tři hodiny po činu, když ho vypátrala policie.