Nová expozice ukáže „novojičínské Pompeje“ z období husitských bouří

Nález vzbudil zájem i mezi evropskou odbornou obcí, oheň totiž pomohl zakonzervovat řadu unikátních historických artefaktů.
„Kolegové tento nález s nadsázkou nazývají Novojičínské Pompeje,“ řekla Jana Koudelová z Národního památkového ústavu v Ostravě.
Expozice nazvaná Pod Popelem vznikne v jedné z místností v přízemí měšťanského domu v Křižíkově ulici 91 a bude prezentovat vývoj měšťanské architektury Nového Jičína i osud domu a jeho obyvatel od středověku po současnost.
Dům v centru Nového Jičína skrýval dávnou kuchyni. Našla se pec i nádobí
Její vznik přijde na tři miliony korun, třetinu zaplatí kraj. Stavba by měla být hotová na přelomu jara a léta 2026.
„Když jsme majitelce domu poskytovali dotaci na rekonstrukci a záchranný archeologický průzkum domu, jednou z podmínek bylo i to, aby městu nabídla místnost, v níž budeme moci prezentovat zdejší nálezy. Nová expozice ukáže historii domu a jeho vývoj v jednotlivých staletích a také to, jak se mohly odvíjet životy lidí, kteří jej obývali,“ přiblížil Ondřej Syrovátka.
Archeologický výzkum přinesl řadu zajímavostí. „Pod metrovým nánosem suti a popela se podařilo objevit řadu historických artefaktů. Ty byly díky vysoké pokrývce směsi materiálů zakonzervovány a dnes tak můžeme z drobných nálezů poskládat vybavení kuchyně z období husitských bouří, v budoucí expozici ukázat staré mince, skleněné šperky nebo středověké vidle či kladivo,“ uvedla Kateřina Nesrstová z Návštěvnického centra Nový Jičín, které má projekt na starosti.
Pompejská situace
„Prokopali jsme celé přízemí a dostali jsme poměrně věrný obraz toho, jak to obydlí mohlo ve středověku vypadat,“ popsala již dříve Koudelová. „Díky sondám jsme objevili středověkou pec s kamennou podestou, na které se našly celé nádoby. Což je u nás velmi neobvyklé, je to taková pompejská situace. Byla tam i zuhelnatělá vařečka a další nálezy, různé železné předměty a skleněné korálky.“
Návštěvníci například prostřednictvím 3D modelu uvidí, jak probíhal stavebně historický vývoj domu od středověku do dnešní doby.
„Druhým tématem bude příběh domu zasazený do období husitských bouří,“ vysvětlila vedoucí návštěvnického centra Radka Bobková.