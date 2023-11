Tři sestry konečně nemají dovolenou, dočkali se organizátoři Štěrkovny

„Po letech se ale podařilo vše skloubit a Tři sestry budou jednou z hvězd čtvrtečního programu,“ řekl zakladatel festivalu a jeho ředitel David Moravec.

Další oznámenou hvězdou je momentálně asi nejúspěšnější česká zpěvačka Ewa Farna. Na festivalu je ovšem jako doma, poprvé jej navštívila v roce 2009, kdy přijela se svým tehdy ještě aktuálním prvním hitem Měls mě vůbec rád. Na velké narozeninové party nebudou chybět ani Divokej Bill, Rybičky 48, Vojta Dyk se svým projektem D. Y. K. a kapela No Name.

„Když jsem v roce 2005 připravoval první ročník Štěrkovny Open Music, vůbec jsem netušil, že ještě za dvacet let budu ladit program na ten jubilejní dvacátý. Jsem ale moc rád, že se festival z vyloženě lokální akce rozrostl do oblíbené a vyhledávané přehlídky s celorepublikovým přesahem. Svědčí o tom i to, že Štěrkovna je dnes třetí největší festival v Moravskoslezském kraji a největší mimoostravský,“ dodal Moravec.

Zatím poslední letošní ročník festivalu patřil k nejúspěšnějším v historii a pořadatelé se tak hodlají držet i nadále zavedeného schématu, kdy kombinují úspěšné vracející se stálice, anebo právě zvou legendy, které je zatím ještě míjely.