Nepedagogičtí pracovníci mají už teď nízké platy, zní ze škol kvůli škrtům

Podle zástupců škol v kraji jsou největším problémem peníze pro nepedagogické pracovníky a razantní snížení týdenního maxima hodin vyučování, jež by ohrozilo dělení hodin i stávající počty učitelů.

„Dnes odpoledne máme poradu a tam to budeme řešit,“ informoval ve středu ředitel porubské základní školy J. Šoupala Milan Chalupa.

Stávka byla tématem číslo jedna i v nedaleké ZŠ gen. Zdeňka Škarvady. „Kolegové o tom právě jednají. Cítí sounáležitost s nepedagogickými pracovníky, patříme do jedné party a k tomu, aby fungovala škola, jsou nezbytní. Zda se zapojí do stávky, nechávám na každém,“ sdělila ředitelka Martina Körberová.

Méně peněz je pro školy problém

Právě méně peněz pro nepedagogické, tedy administrativní pracovníky, pomocné síly, uklízečky či kuchaře a kuchařky, a škrty jejich neobsazených pozic vnímají zástupci škol jako velmi bolestivý problém.

„Už dnes mají velmi nízké platy a když jim chcete dát nějakou odměnu, musíte ji vzít z jiné položky rozpočtu. Na jejich práci jsme přitom závislí, jsou naší důležitou součástí,“ vysvětlila ředitelka opavské MŠ křesťanské Dagmar Ullmannová.

Ředitel opavské Střední školy hotelnictví a služeb a vyšší odborné školy Martin Ruský netají, že kvůli dlouhodobému podfinancování je těžké nepedagogické zaměstnance vůbec sehnat.

„Potýkáme se s tím zejména v oblasti školního stravování. Máme dvě školní jídelny a zajišťujeme i vývoz jídel do dalších opavských středních škol. Kuchaři a kuchařky mají náročnou práci za minimální ohodnocení,“ uvedl.

Snížení počtu hodin ovlivní i výuku

Citlivě školy vnímají i snížení takzvaného PHmax, tedy maximálního týdenního počtu hodin vyučování. Základní školy by podle návrhu vlády měly přijít o tři až deset procent hodin a střední školy dokonce o patnáct procent odučených hodin. Školy by kvůli tomu musely přestat dělit hodiny, někde i snížit počet učitelů. Na odborných školách by to mohlo zasáhnout i do počtu hodin odborného výcviku.

„Je těžké to předjímat, zřejmě budeme muset ubírat, může se to dotknout i personálních změn, a to není nikdy jednoduché,“ komentovala ředitelka Körberová.

Podle Martina Ruského sice odborné školy a učiliště momentálně nenaplňují PHmax stoprocentně, ale tak razantní snížení je na hraně.

„Mnohé školy budou zhušťovat výuku, mít více žáků ve třídě, nebude prostor pro individualitu. Každá škola má také jiné prostředí, řada středních škol je spojených. My například máme maturitní i učební obory, máme víceoborové třídy i vyšší odbornou školu. Není možné limity počtu hodin omezit všem plošně škrtem od stolu,“ konstatoval s tím, že dosavadní úsilí o inkluzi a individualizaci vzdělávání tím vezme za své, přitom však žáků se speciálními potřebami přibývá.

„Reforma je nastartovaná a nemůže se jen tak utnout,“ potvrdila i Monika Klapková, ředitelka opavského Mendelova gymnázia.

Plošně a ve velkém se ale zatím školy ke stávce zřejmě nepřipojí. „Připravujeme argumenty, hledáme další řešení, máme domluvené schůzky,“ nastínil ředitel ostravského gymnázia Hladnov Daniel Kašička, proč je podle něj předčasné stávkovat. „PHmax ještě není dořešen, nevím, zda je teď stávka potřeba,“ míní i ředitelka Klapková.

Jitka Hanzelková, jež vede novojičínskou ZŠ Komenského 66, avizovala, že výuka bude. „Rozhodně nebudeme rušit výuku a zavírat školu.“ Totéž plánují oslovené mateřinky. „Zatím o stávce neuvažujeme,“ sdělila například ředitelka ostravské MŠ Čtyřlístek Gabriela Horská.