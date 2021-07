Růst cen brzdí stavby, firmy i lidé ruší nebo odkládají dohodnuté zakázky

„Současná situace ve stavebnictví nám začíná způsobovat problémy,“ řekla Barbora Černá Dvořáková, mluvčí společnosti Liberty.



„Kvůli obrovskému skokovému a nepředvídatelnému nárůstu cen materiálu a dlouhým dodacím lhůtám se dodavatelé tohoto materiálu a služeb nechtějí vázat dlouhodobým kontraktem s fixací cen. Navíc aktuální nabídky jsou třeba platné pouze několik dní.“

A problémy registrují i zástupci měst a institucí. „Potýkáme se s problematikou realizace plánovaných investičních akcí. Stavební firmy se jednak neúčastní výběrových řízení na zhotovitele stavby a v některých případech se dokonce stalo, že vítězná firma odstoupila před podpisem smlouvy o dílo,“ přidala další zkušenost Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic třineckého magistrátu.

Podobnou zkušenost mají rovněž v Karviné. „Stalo se nám však, že vítěz veřejné zakázky nepodepsal smlouvu a omluvil se, že za ceny, které nabídl, není schopen stavby zrealizovat. Na dalších zakázkách je zřejmé, že ceny stavebních materiálů i stavebních prací a všech souvisejících řemesel rostou. Zvyšují se také ceny projekční a inženýrské činnosti,“ upozornil mluvčí karvinského magistrátu Lukáš Hudeček.

Na vině jsou hlavně rychle rostoucí ceny stavebního materiálu. Firmy mají obavy, že by po podepsání smluv musely nečekané navýšení nákladů doplácet z vlastních kapes.

Polystyren o osmdesát procent dražší

„Cena polystyrenu se jen letos zvýšila o osmdesát procent, u minerální vlny šlo o padesát procent,“ přiblížila růst cen Ľubica Papajová, jednatelka ostravské stavební firmy Vilikus. „My jsme se stihli u části materiálu zásobit včas, zakázky jsme díky tomu zatím nemuseli rušit, ale už jsme také na některých položkách ztratili.“

Do problémů se kvůli růstu cen dostávají i tak velké firmy, jako je například vodárenský podnik SmVaK. „Pozorujeme snahu stavbařů dodatkovat uzavřené smlouvy s ohledem na nárůst cen jejich vstupů, které byly původně naceněny na jiné úrovni. Se všemi jednáme, abychom investiční plán naplnili,“ vysvětlil Marek Síbrt, mluvčí SmVaK.

Podle Miroslavy Chlebounové, mluvčí krajského úřadu, stojí za zdražováním covidová situace.

Obavy z budoucnosti

„V souvislosti se současnou situací způsobenou pandemií covidu se projevuje i skluz ve výrobě, a tedy nedostatek některých dalších komponentů, což se promítá do delších dodacích lhůt těchto materiálů a může rovněž ovlivňovat jejich cenu,“ sdělila Chlebounová.

Jak vše skončí, zatím není jisté. Obavy z budoucnosti mají firmy napříč spektrem.



„Jsme malá firma, stavíme rodinné domky, zateplujeme a podobně. Současným problémem je nedostatek materiálu, a když je, tak jeho cena. Tu nyní neumí dodavatelé garantovat ani na pár dní,“ přiblížil realitu Jiří Staněk, jednatel společnosti Rystav z Hatě na Hlučínsku.

Nejistota na trhu jej vede k obavám. „Měl jsem vždy práci na několik let dopředu, teď mám zakázky maximálně do příštího jara, všechno se zastavilo. Lidé odkládají zahájení staveb, protože nevědí, co bude,“ dodal.