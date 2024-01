Soud zprostil viny dvě ošetřovatelky v kauze týrání seniorů ve Slunečnici

Během soudního procesu obě pečovatelky čelily obžalobě, kdy měly v období let 2017 až 2019 týrat a špatně zacházet s nejméně dvanácti klientkami domova pro seniory Slunečnice v Ostravě-Porubě. Kauzu odstartovalo svědectví bývalé pracovnice Slunečnice Gabriely Lhoťanové.

Státní zástupkyně Jiřina Navrátilová ve středu 10. ledna během závěrečné řeči označila chování žen za hrubé a nepřípustné a vinu se podle ní u obou žen jednoznačně podařilo prokázat. „Navrhuji oběma obviněným podmíněný dvouletý trest s podmínečným odkladem na 2,5 až 3,5 roku, což je na samé spodní hranici, neboť je přihlédnuto k předchozí bezúhonnosti,“ uvedla během soudního líčení.

Podle Navrátilové bylo motivem obžalovaných to, že nechtěly v domově zavádět nové trendy. Záměrně si vybíraly lidi vysokého věku, ve špatném stavu, za kterými nikdo nedocházel na návštěvy. „Neměli tak možnost se bránit a byli na pomoci personálu závislí,“ sdělila Navrátilová.

Vedení zařízení podle ní jednání přehlíželo a na stížnosti nereagovalo. Navrátilová uvedla, že jedné klientce při hrubém zacházení ženy zlomily ruku, jinou osočovaly, že moc žere a je tlustá. Dále poškozeným odpíraly jídlo či pití. „Klientku, která se pozvracela a pokálela, nechala jedna z obžalovaných ležet na zemi. A to i v zimě při otevřeném okně. Pouze ji přikryla dekou,“ popsala státní zástupkyně.

Obhájkyně obžalovaných Rita Kubicová navrhovala zproštění viny svých klientek. Popisované situace podle ní byly jen ojedinělými incidenty a nedají se tak kvalifikovat jako trestný čin týrání svěřené osoby. Naopak citovala některé z údajně poškozených klientek, které péči obou žen chválily.

Také obě obžalované před soudem odmítly, že by jakékoliv tvrzení bylo pravdivé. Jednalo se podle nich pouze o pomstu bývalé kolegyně Gabriely Lhoťanové, jež před lety se svědectvím přišla. „Přijde mi úplně neuvěřitelné, na základě čeho je postavena tato kauza. Já jsem tam byla pro lidi a co jsem mohla, to jsem pro ně dělala,“ řekla se slzami v očích při své závěrečné řeči jedna z obžalovaných.

Soudkyně Gabriela Maria Ožanová se nakonec přiklonila k tvrzení obhajoby a zprostila obě ženy obžaloby. „Dotyčné nejsou zcela bez poskvrny a někdy jednaly za hranou profesní etiky. Jednání však není trestným činem,“ uvedla soudkyně během závěrečného verdiktu.

Rozsudek není pravomocný a státní zástupkyně si ponechala lhůtu pro odvolání.